Il nuovo gioco gratis Valve vittima di review bombing

Counter-Strike 2 è stato rilasciato al pubblico solo pochi giorni fa, ma a quanto pare c'è una frangia di giocatori non troppo felice.

Dimenticando per un attimo Valorant (trovate dei crediti di gioco ), vero e proprio "rivale" di Counter-Strike, è da poco il momento per i giocatori di mettere mano al seguito di uno degli sparatutto più amati di sempre.

L'uscita del titolo Valve ha impattato da subito nella community, coi giocatori che hanno letteralmente intasato i server.

Ora, nonostante il gioco abbia già ricevuto una patch ufficiale, sembra che ciò non sia bastato a evitare l'ennesima ondata di review bombing ai danni del prodotto.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Counter-Strike 2 è stato bombardato da recensioni negative dopo che molti fan hanno dichiarato che si tratta di una versione inferiore del gioco originale.

Counter-Strike 2 è essenzialmente un aggiornamento gratuito del gioco Counter-Strike: Global Offensive, ma con una grafica migliorata, una fisica migliore e alcune nuove funzionalità che i fan hanno chiesto a gran voce negli ultimi anni, come la possibilità di vedersi rimborsare il costo di un'arma acquistata per errore.

Sebbene quindi il titolo nasce come un miglioramento rispetto al suo predecessore, i fan non sono stati così facili da accontentare, portando a recensioni non proprio positive per la nuova versione del gioco.

Per fare un esempio, Counter-Strike: Global Offensive si è attestato su un confortevole "Molto positivo" su Steam, con circa il 90% dei recensori che lo consigliavano ad altri.

Dopo essere uscito da una settimana, il nuovo gioco è sceso a solo il 70% circa di persone che lo raccomandano. Non sembra così drammatica come situazione, ma se la si confronta con quella che era prima si nota un calo piuttosto significativo.

Le lamentele principali derivano dalla mancanza di contenuti attualmente presenti in Counter-Strike 2: le mappe e le modalità multigiocatore preferite dai fan non sono presenti nel gioco, anche se Valve ha intenzione di aggiungerle più avanti.

Inoltre, il titolo è ancora afflitto da cheater, oltre che da bug e squilibri che allontanano sia i giocatori occasionali che i veterani.

In definitiva, i fan definiscono Counter-Strike 2 una versione inferiore del gioco precedente, affermando che, pur essendo migliore in termini di grafica, il gameplay non è ancora all'altezza.

Al lancio di Counter-Strike 2 in molti avranno anche scoperto se la soluzione per i cheater ideata da Valve possa essere definitiva, viste anche le misure che sono state mese in atto finora.

Restando in tema, sono in molti a chiedersi se vedremo mai un terzo capitolo di un'altra storica serie di Valve, ossia Left 4 Dead 3, come ha lasciato intendere la stessa azienda diverse settimane fa.