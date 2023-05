Controller Xbox Elite Series 2 con il 19% di sconto!

Siete alla ricerca del controller perfetto? Desiderate migliorare le vostre performance e vivere un'esperienza di gioco senza precedenti? Allora, il controller Xbox Elite Series 2 wirelessè ciò che fa per voi. Progettato per i giocatori più esigenti, questo controller offre oltre 30 nuovi modi per giocare come un professionista, migliorare la mira e mantenere il bersaglio con un comfort impareggiabile. Ora, grazie a uno sconto del 19% su Amazon, non c'è mai stato un momento migliore per elevarsi al livello successivo nel mondo del gaming.

Infatti, oggi potete portarvi a casa il controller Xbox Elite Series 2 wireless a soli 144,99€, con un risparmio reale di 35€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 179,99€.

Il controller Xbox Elite Series 2 wireless vi permette di migliorare la vostra mira con i nuovi thumbstick a tensione regolabile, sparare ancora più velocemente con i grilletti più corti e mantenere il bersaglio con un grip gommato avvolgente.

Advertisement

Il controller Xbox Elite Series 2 wireless include un set di levette aggiuntive e una stazione di ricarica con cavo USB-C. Potrete anche personalizzare il controller aggiungendo paddles, thumbstick e una custodia per il trasporto, venduti separatamente.

È compatibile con tutte le console Xbox One e Xbox Series X|S e la maggior parte degli accessori Xbox, tra cui cuffie, kit Play & Charge e chatpad. Utilizzando l'app Xbox Accessories, è possibile configurare e creare profili di controller personalizzati, dando modo di assegnare una slot per un massimo di tre profili e cambiare tra di loro premendo il pulsante Profilo sul controller.

Leggi anche Controller Xbox | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori TV gaming per Xbox.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.