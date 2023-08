Comet Smart Summer: tantissimi prodotti con sconti imperdibili

La catena di elettronica Comet ha recentemente lanciato l'imperdibile promozione "Smart Summer", offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, anche per il gaming, con sconti eccezionali. Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il mouse Logitech G502 Hero, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49,90€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino, con uno sconto del 28,7%.

Con un design accattivante, il sensore HERO ultra preciso e opzioni di personalizzazione avanzate, il mouse gaming Logitech G502 HERO si pone come l'alleato ideale per i giocatori che non accettano compromessi. Il suo sensore ottico HERO si distingue per una sensibilità che varia dai 100 DPI ai 25.600 DPI, garantendo un tracciamento accurato e una risposta rapida.

L'ergonomia del mouse gaming Logitech G502 HERO è stata studiata per assicurare un grip sicuro e un comfort prolungato, evitando affaticamenti anche nelle maratone di gioco più intense. Arricchito da 11 pulsanti totalmente programmabili, questo mouse offre la libertà di personalizzare funzioni, macro e comandi specifici del gioco, rendendo ogni sessione unica e su misura. Un ulteriore tocco di personalizzazione è dato dal sistema di pesi regolabili, permettendo agli utenti di adattare il mouse alle proprie esigenze, sia in termini di peso che di bilanciamento.

