Come si incastra la mappa di Shadow of the Erdtree in quella base di Elden Ring?

Shadow of the Erdtree è finalmente uscito e i fan di Elden Ring si sono buttati a capofitto nell'Interregno, ancora una volta.

L'open world fantasy di FromSoftware (che trovate a prezzo basso) è infatti tornato di tendenza.

Certo, il nuovo contenuto scaricabile non è di certo una passeggiata (cosa questa che sta creando anche un'ondata di review bombing), ma sappiamo altrettanto bene che di base non è un problema.

Difatti, come riportato anche da The Gamer, un fan ha sovrapposto la mappa di Shadow of the Erdtree a quella di Elden Ring e la corrispondenza è quasi perfetta.

Sovrapponendo le due mappe, si nota che Shadow of the Erdtree ha molte aree incredibilmente in alto per via del design verticale, quindi non significa necessariamente che non si adattino.

Incredibile in ogni caso che le lande del DLC si trovano esattamente dove i fan avevano ipotizzato di trovarle, cosa questa che rende il tutto a suo modo ancora più emozionante.

Nella nostra recensione di Shadow of the Erdtree vi abbiamo spiegato che il contenuto scaricabile «è molto più di una semplice espansione e non merita di essere associata ad altri DLC. Si tratta di un contenuto post lancio di un'altra categoria, dalle dimensioni spaventose, che vi porterà via oltre trenta ore per scoprire ogni più recondito segreto e mistero. Sembra quasi di essere di fronte a una consistente estensione del gioco di base, come se a quell'opera magna mancasse ancora non un lungo capitolo, ma un intero tomo.»

Ad ogni modo, se siete tra quelli pensate che Elden Ring sia a suo modo troppo difficile, sappiate che il gioco può essere messo in pausa con un semplice trucchetto.

Per concludere, poco prima dell'uscita ufficiale di Shadow of the Erdtree, FromSoftware ha svelato quanti boss totali possono essere sconfitti nell'espansione.