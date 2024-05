PS6 e Xbox Next, la RAM potrebbe non essere così "next-gen"

Nonostante sia presto, si continua a parlare di PlayStation 6 e di ciò che la prossima console Sony potrebbe offrire.

Con PS5 facilmente reperibile è logico che si discuta anche della console di prossima generazione.

In attesa di alzare il sipario anche su PS5 "Pro", una vera e propria PS6 sarebbe sicuramente bene accolta, anche se non subito.

Ora, dopo che di recente sono emerse informazioni sulla presunta CPU, è tempo d parlare di RAM.

Come riportato anche da Wccftech, sia PlayStation 6 e la prossima Xbox potrebbero non avere il doppio della RAM dei sistemi di attuale generazione, in quanto potrebbe essere sostanzialmente inutile per diverse ragioni.

Richard Leadbetter di Digital Foundry ha recentemente commentato la quantità di RAM prevista per le console next-gen.

Leadbetter non pensa che questa sarà raddoppiata rispetto ai 16 GB di PlayStation 5 e Xbox Series X, poiché i costi della memoria non stanno diminuendo in modo significativo e l'aggiunta di una quantità eccessiva di memoria sarebbe economicamente conveniente.

Le soluzioni basate su storage e software hanno già visto un salto nell'attuale generazione di console e probabilmente continueranno a fare il lavoro anche nella prossima.

Questo, tuttavia, non significa che PlayStation 6 e Xbox Next non avranno più RAM dei loro predecessori, con la seconda che probabilmente ne avrà di più della console Sony se Microsoft renderà la sua piattaforma più simile a un PC.

Probabile che i produttori adottino un approccio più "olistico" alla progettazione delle console, come evidenziato da PS5 Pro, che pare non avrà il doppio delle prestazioni della GPU rispetto al modello base, ma compenserà con soluzioni basate su software come l'upscaler PlayStation Spectral Super Resolution.

Attualmente si sa molto poco della PlayStation 6 e Xbox Next. Probabilmente sapremo qualcosa di quest'ultima ben prima di PS6.

Restando in tema di nuove console, alcuni giorni fa è emerso che Sony starebbe pianificando una nuova PlayStation Portable, pensata in primis per fare girare i giochi PlayStation 4.