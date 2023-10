Ci gira Avatar: Frontiers of Pandora sui vostri PC? Ecco i requisiti definitivi

Ubisoft si sta ufficialmente preparando al lancio di uno dei suoi sparatutto open world più ambiziosi: parliamo naturalmente di Avatar Frontiers of Pandora, l'ultimo adattamento videoludico ispirato alla saga cinematografica di James Cameron.

Qualche giorno fa abbiamo avuto l'opportunità di provarlo in anteprima per circa due ore e mezza: come vi abbiamo raccontato nel nostro provato, sembra essere una produzione davvero affascinante per i fan della serie, anche se abbiamo ancora qualche dubbio sulla presentazione e sull'effettiva varietà per tutti gli altri.

Resta però uno dei titoli più interessanti in uscita su console next-gen, oltre che su PC naturalmente, piattaforma su cui si era svolta proprio la nostra prova.

Ma i vostri PC saranno effettivamente in grado di far girare Avatar: Frontiers of Pandora?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la stessa Ubisoft, che proprio poche ore fa ha pubblicato sui suoi canali social una interessante infografica con tutti i requisiti di sistema:

Per fare un breve riepilogo, per poterlo avviare sui nostri dispositivi basterà avere una CPU AMD Ryzen5 3600 o Intel i7 8700K, una GPU a scelta tra AMD RX 5700 8GB, Nvidia GTX 1070 8GB e Intel ARC A750 8GB (REBAR ON).

Sarà inoltre obbligatorio assicurarsi di avere 16GB di RAM disponibili e 90GB di memoria per il download, oltre a un sistema operativo Windows 10 o 11 con DirectX 12.

Questi requisiti vi permetteranno di giocare Avatar: Frontiers of Pandora con impostazioni grafiche basse a 30FPS: per accedere a quelle elevate con 60FPS, servirà invece almeno AMD Ryzen5 5600x o Intel i5 11600k, oltre a una scheda grafica dedicata AMD RX 6700 XT 12GB o Nvidia RTX 3060 Ti 8GB.

Vengono segnalate anche le opzioni grafiche per "entusiasti" a 1440p: in questo caso, non serviranno ulteriori upgrade alla CPU, ma avrete bisogno di almeno una GPU a scelta tra AMD RX 6800 XT 16GB e Nvidia RTX 3080 10GB.

Infine, non potevano mancare le opzioni Ultra per la grafica in 4K, decisamente più impegnative: viene richiesta una CPU tra AMD Ryzen7 5800x3D e Intel i7 12700K, oltre a una GPU tra AMD RX 7900 XTX 24GB e Nvidia RTX 4080 16GB.

Potete trovare ulteriori dettagli al riguardo sul sito ufficiale dedicato di Ubisoft, ma se volete esplorare Pandora nel migliore dei modi sarà meglio assicurarvi che il vostro PC si all'altezza del compito.

Ricordiamo che l'uscita del nuovo videogioco di Avatar è molto vicina: il lancio è previsto per il prossimo 7 dicembre.

Ricordiamo che l'uscita del nuovo videogioco di Avatar è molto vicina: il lancio è previsto per il prossimo 7 dicembre.