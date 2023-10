Ubisoft sta per "uccidere" 10 suoi giochi, inclusi Assassin's Creed

È stato confermato che Ubisoft metterà offline diversi vecchi capitoli di Assassin's Creed (e non solo) a gennaio.

Sperando che titoli come Skull and Bones non faccia la stessa fine, sembra che il publisher voglia aumentare la lista dei titoli destinati a vedere i server staccati per sempre.

Certo, giochi come Assassin's Creed Mirage hanno visto il franchise tornare alle sue radici stealth, mentre l'imminente AC Red porterà finalmente i fan nell'attesissimo Giappone Feudale.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, diversi titoli classici targati Ubisoft saranno a breve messi offline.

In totale, Ubisoft "spegnerà" 10 titoli, tra cui quattro capitoli di Assassin's Creed. Su Xbox 360, non sarà più possibile giocare in multiplayer o utilizzare le funzionalità online di Assassin's Creed II, Assassin's Creed Liberation HD e Splinter Cell: Conviction. Questo vale anche per Assassin's Creed Liberation HD per PlayStation 3.

Le funzionalità multigiocatore e online di Assassin's Creed Brotherhood non saranno disponibili su MAC, sebbene sono gli utenti di PC Windows a subire il colpo peggiore.

Assassin's Creed Revelations, Ghost Recon Future Soldier, Heroes of Might and Magic VI, NCSI, R.U.S.E e Trials Evolution perderanno infatti le loro funzionalità online su questa piattaforma.

Le modifiche entreranno in vigore il 25 gennaio 2024. Ubisoft ha spiegato: «Lo smantellamento dei servizi online per i giochi più vecchi non è una cosa che prendiamo alla leggera, ma è anche una necessità, dato che la tecnologia alla base di questi servizi diventa obsoleta».

Del resto, parlando di brutte notizie, dopo averlo annunciato, mostrato e fatto giocare in beta, di recente XDefiant è stato rinviato da Ubisoft a data da destinarsi.

Senza contare che sempre la casa transalipina ha di recente chiuso per sempre ogni possibilità di un sequel di Immortals Fenyx Rising, triste notizia in primis per i fan del gioco originale.