Avatar Frontiers of Pandora sembra il nuovo Far Cry, e c'è la data di uscita

Il publisher francofono ha dato il via al suo ormai consolidato Ubisoft Forward mostrando il suo Avatar Frontiers of Pandora.

Il videogioco ispirato al film campione d’incassi (che trovate su Amazon) è infatti in sviluppo da tempo, ma ora è il momento di fare sul serio.

Ubisoft ha infatti mostrato sia un trailer che un lungo video gameplay, i quali hanno messo in mostra un gioco a mondo aperto in soggettiva (ma con elementi in terza), ispirato anche alla serie di Far Cry.

Avatar Frontiers of Pandora vedrà i giocatori vestire i panni di un Na'vi che è stato rapito dalla RDA da bambino ed è stato addestrato e modellato per servire il loro scopo.

Lo missione principale dell'avventura, però, sarà quella di riconnetterti con la tua antica eredità e unisciti ad altri clan per proteggere Pandora.

Il gioco si svolgerà nel continente occidentale, un continente mai visto prima sul pianeta, e comprenderà regioni open world coadiuvate da una grande varietà di armi, un albero dei talenti, la caccia. Su potrà giocare la campagna principale anche in co-op per due giocatori.

Il gioco sembra comunque molto rispettoso del materiale di origine, tanto che lo stesso James Cameron sembra davvero entusiasta del progetto, previsto per il 7 dicembre.

Se volete recuperare tutti gli annunci e i trailer mostrati in occasione dell'Ubisoft Forward non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.