Ci gira Alan Wake 2 sui vostri PC? Ecco i requisiti definitivi

Manca poco ad Alan Wake 2 e, come di consueto, arrivano i requisiti definitivi PC per il ritorno di Remedy e del suo scrittore maledetto nel mondo dei videogiochi.

Come il primo episodio era uscito anche su console ovviamente (e lo trovate in edizione rivista e corretta su Amazon), anche il suo sequel seguirà la stessa pubblicazione ma, diversamente dal passato, non con una edizione fisica.

Tuttavia arriverà anche su Xbox Series S, sebbene la console minore dell'attuale generazione di Xbox continuerà a dare qualche problema a Remedy, come capita ad alcuni sviluppatori.

Alan Wake 2 promette di essere un titolo anche adatto all'attuale generazione videoludica e, come dimostrano i requisiti recentemente pubblicati da Remedy, dovrete prepararvi ad avere una bella configurazione hardware.

Ecco i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Alan Wake 2:

Hey PC gamers! Here you have a full list of PC system requirements for Alan Wake 2.

Per rimanere nella luce, come insegna lo scrittore maledetto, con il Ray Tracing attivo ai settaggi massimi avrete bisogno di una RTX 4080. Il requisito minimo in ogni caso è quello di una RTX 2060 a settaggi bassi, con una GPU con almeno 6GB di memoria.

Per avere i 60fps, con o senza Ray Tracing, vi servirà invece almeno rispettivamente una RTX 3070 o una RTX 4070.

Alan Wake 2 si riconferma anche uno dei giochi pesanti della generazione, con 90GB di memoria necessaria nell'hard drive e il requisito minimo di un SSD per facilitare i caricamenti del gioco.

Il titolo Remedy sarà brutale con le vostre configurazioni PC così come lo sarà almeno con voi durante il gioco, visto che gli avversari che vi ritroverete di fronte non saranno affatto semplici da abbattere.

In attesa di Alan Wake 2, su PC o meno, potete recuperare la storia dello scrittore maledetto con un prequel gratuito che trovate disponibile già da ora.