Che fine ha fatto Iron Man? Ci sono novità

Iron Man sarà uno dei prossimi supereroi Marvel ad avere un gioco standalone, visto che un titolo dedicato all'alter ego di Tony Stark è in lavorazione grazie a EA Motive.

Il Vendicatore, protagonista di tantissime storie a fumetti su Amazon, avrà il suo gioco dopo essere apparso negli ultimi anni in Marvel’s Avengers, rivelatosi un flop-

L'annuncio del progetto ormai svariati mesi fa non ha però visto l'arrivo di video gameplay o altro.

Certo, sappiamo che il gioco su Iron Man utilizzerà il performante motore grafico Unreal Engine 5, ma fino a ieri non sapevamo a che punto fosse lo sviluppo del gioco.

Come riportato anche da PSU, il direttore generale di Motive Studio ha confermato che Iron Man ha raggiunto un «importante traguardo interno» quest'anno, dopo la notizia che il team aiuterà anche gli studi di EA su Battlefield.

Anche se Motive ora darà una mano per Battlefield, Patrick Klaus ha sottolineato che Iron Man rimane «una priorità importante» per il team.

«Parallelamente [a Battlefield], continua lo sviluppo del nostro progetto Iron Man, guidato da Olivier Proulx (produttore esecutivo) e Ian Frazier (direttore creativo). Il team ha compiuto progressi eccellenti quest'anno, raggiungendo un importante traguardo interna e gettando solide basi per il viaggio futuro. Iron Man è una priorità importante per Motive e sono molto orgoglioso del lavoro svolto finora.»

L'ultima volta che EA ha rilasciato un aggiornamento su Iron Man risale all'ottobre dello scorso anno, quando lo studio ha confermato che il gioco era in fase di pre-produzione e che sarebbe stato realizzato con l'Unreal Engine 5.

Anche se il lancio è ovviamente ancora lontano, il fatto che abbia raggiunto un traguardo di qualche tipo è incoraggiante.

Iron Man è attualmente in sviluppo per PS5, PC e Xbox Series X/S e non ha ancora una data di uscita.

Sempre Klaus alcune settimane fa definì il progetto come l’opportunità di una vita, progetto che a quanto pare potrebbe essere un open world.

Restando in tema, sono molti i giochi in sviluppo presso Electronic Arts, e a quanto pare non riguarderanno solo gli eroi Marvel che già conosciamo, incluso Marvel 1943: Rise of Hydra.