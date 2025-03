C'è una nuova carta che rende terrificanti i mazzi Acqua su GCC Pokémon Pocket

Se chi gioca su GCC Pokémon Pocket fin dal day-one probabilmente avrà flashback indelebili nel momento in cui inserirò le parole "Misty" e "Testa" nella stessa frase, l'ultima espansione del fenomeno mobile del momento ha introdotto un'altra carta che sta rendendo i mazzi Acqua ancora più minacciosi da affrontare.

Il miniset Luce Trionfale è dedicato infatti prevalentemente ad Arceus, ma ha introdotto anche alcune carte ispirate dal videogioco Leggende Pokémon Arceus (che trovate scontato su Amazon), tra le quali spicca in particolar modo Perula.

La reggente del Team Perla è infatti una carta in grado di curare 40 danni a qualunque Pokémon sul vostro campo di gioco a cui è stata assegnata almeno un'energia Acqua.

Se consideriamo che i Mazzi Acqua sono già particolarmente veloci e difficili da fermare, è chiaro che avere a disposizione un'abilità in grado di curare rapidamente danni inflitti a tutto il team rende davvero difficile riuscire ad avere la meglio contro strategia particolarmente organizzate.

Si è rivelata inoltre un counter quasi perfetto per Cyrus, altra carta che ha terrorizzato il meta con l'espansione Scontro Spaziotemporale di GCC Pokémon Pocket.

Il tipo Acqua sembra aver avuto fin dal lancio un trattamento di favore da parte degli sviluppatori: motivo per il quale IGN USA segnala che adesso molti fan sono stanchi, chiedendo che anche altri tipi possano ricevere carte altrettanto utili.

Su forum come Reddit stanno infatti emergendo molti post di giocatori che sottolineano come l'Acqua fosse sicuramente l'unico tipo che non aveva bisogno di ulteriori aiuti, quando invece ce ne sono molti altri che fanno fatica a reggere il passo.

Va tuttavia sottolineato che, tecnicamente parlando, Perula può funzionare anche su tutti gli altri mazzi in gioco, dato che basta soltanto assegnare un'energia di tipo Acqua.

Il problema è che ovviamente ciò rischia di rallentare eccessivamente il gioco, considerando che non è neanche detto che riusciate a pescarla al momento giusto.

Staremo a vedere in che modo gli sviluppatori di GCC Pokémon Pocket sceglieranno di reagire alle critiche: per il momento, sarebbe meglio prepararsi a dovere con mazzi in grado di contrastare adeguatamente la rapidità e resilienza di questo tipo.