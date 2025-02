C'è una nuova carta che sta già seminando il terrore su GCC Pokémon Pocket

L'espansion "Scontro Spaziotemporale" di GCC Pokémon Pocket ha avuto molte più carte del previsto in grado di imporsi nel meta, come è apparso evidente a chiunque abbia cercato di mettersi alla prova nel recente evento PvP.

Ma se la maggior parte degli utenti prima del suo debutto stavano già provando a ipotizzare come contrastare minacce come Dialga, Palkia o Darkrai Ex, c'è una carta che prima del suo debutto era passata quasi inosservata e che sta diventando una vera e propria minaccia per molti mazzi.

Si tratta di Cyrus, il malvagio boss del Team Galassia: una carta aiuto che è in grado di riportare immediatamente sul terreno di gioco un Pokémon avversario a nostra scelta, a patto che sia già stato precedentemente danneggiato.

Come segnalato da Sportskeeda, questa sua peculiare abilità ha dato maggiore risalto a Pokémon in grado di danneggiare anche chi è comodamente seduto in panchina, con creature come Hitmonlee, Greninja o il nuovissimo Spiritomb pronti ad assicurarsi che il suo effetto possa essere attivabile fin da subito.

A differenza di Sabrina, Cyrus vi permette infatti di scegliere voi stessi liberamente quale Pokémon mandare in campo come posizione attiva, a patto che la sua barra della salute non sia completa: con i giusti calcoli è dunque possibile superare diverse minacce, conquistando punti facili senza possibilità di resistenza.

Un'altra tattica è invece combinare proprio Sabrina e Cyrus: utilizzare la prima per infliggere i primi danni e poi il boss del Team Galassia per finire il lavoro dopo che il vostro avversario cercherà di ritirarlo e tenerlo a sicuro.

I nostri sono soltanto alcuni esempi di come questa carta Aiuto può essere utilizzata per avere sempre la meglio: molti fan stanno già sottolineando sui canali social come Reddit la sua incredibile aggressività, che sta di fatto annullando diverse strategie che fino ad ora potevano essere considerate attuali.

Personalmente penso che gli autori di GCC Pokémon Pocket siano più che consapevoli del "problema" e che, nella prossima espansione che si farà attendere, arriveranno prontamente altre carte pronte a rendere meno efficaci il suo effetto. Ma per il momento, meglio prepararvi a dovere per affrontare il Team Galassia.

Se Cyrus dovesse avervi già aiutato a vincere e volete iniziare a collezionare le sue carte anche nella vita reale, vi consigliamo questo interessante mazzo a tema su Amazon.

Nel frattempo, vi ricordiamo che GCC Pokémon Pocket è al lavoro per migliorare gli scambi: per ingannare l'attesa, potrete riscattare 1000 gettoni scambio per organizzarvi fin da ora con i vostri amici.