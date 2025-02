Arceus debutta in GCC Pokémon Pocket Luce Trionfale (con delle buste gratis)

Il Pokémon Day è stato fruttuoso per i fan dei mostri collezionabili perché, tra le tante novità, è stata anche presentate Luce Astrale, la nuova espansione di GCC Pokémon Pocket.

Si tratta della quarta espansione del gioco di carte digitali, e il protagonista sarà Arceus, affiancato da nuove carte Pokémon EX, allenatori inediti e carte immersive.

Inoltre, faranno il loro debutto le abilità simbiontiche, che promettono di aggiungere nuove strategie di gioco. Tra le carte confermate troviamo Arceus, Arceus EX, Raichu, Magnemite, Eevee e Golbat, disponibili anche in una speciale versione scintillante full art.

E, giusto per non incentivare affatto la FOMO che ha fatto uscire di senno anche i bagarini, l'espansione sarà disponibile dal 28 febbraio 2025. Sì, domani.

Come parte dei festeggiamenti, dal 27 febbraio al 30 aprile, sarà possibile ottenere gratuitamente una bustina delle espansioni Geni Supremi Pikachu e Geni Supremi Mewtwo, entrambe contenenti almeno una carta rara garantita.

Inoltre, dal 28 febbraio, saranno disponibili missioni speciali del Pokémon Day, con ricompense esclusive dedicate ai collezionisti.

Un'altra grande novità riguarda l'introduzione delle Lotte Competitive, che debutteranno nel corso di marzo. Questa modalità è stata anticipata da alcuni leak, ma ora è ufficiale: presto verranno svelati maggiori dettagli su come funzioneranno le sfide tra giocatori.

Le nuove buste di espansione a tema Luce Trionfale saranno disponibili nel gioco dalle 07:00 del 28 febbraio 2025 (ora italiana) e offriranno la possibilità di ottenere carte di rarità quattro stelle o superiore. Inoltre, completando missioni speciali si potranno sbloccare ricompense extra.

Con tante novità in arrivo, GCC Pokémon Pocket si prepara a un'espansione ricca di sorprese per i fan del gioco di carte digitale. E chissà che non possano rompere gli equilibri recenti del meta.

E questo è stato solo uno degli annunci di un mediamente interessante Pokémon Presents 2025: qui trovate tutte le novità e i trailer.