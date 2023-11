C'è un gioco Switch che costa solo 1,99 euro, ma per poco

Su eShop ci sono davvero tanti giochi, ma a quanto pare è stata scovata una chicca per Nintendo Switch a soli 1,99 euro.

La piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED , ha sicuramente tantissimi titoli disponibili a prezzo scontato, ma a questa cifra è davvero difficile dirgli di no.

Questo, senza contare che proprio domani, 14 novembre, verranno sicuramente rivelate altre perle in occasione di uno showcase dedicato agli indie alle ore 18.

Come riportato anche da ComicBook, il gioco in questione è Inside, che normalmente costa 19,99 euro, quindi il risparmio è del 90%.

Questa offerta è disponibile sul Nintendo eShop (qui) solo per un periodo di tempo limitato, in particolare solo fino al 28 novembre. Dopodiché il gioco tornerà al suo prezzo normale.

Il gioco in questione ha debuttato nel 2016, un anno che ha visto l'uscita di titoli del calibro di Uncharted 4: Fine di un Ladro, Overwatch, Dark Souls III, Firewatch, Persona 5 e molti altri grandi giochi. Tuttavia, Inside è riuscito a ritagliarsi un suo spazio niente male.

«Solo e spaventato, un ragazzo si ritrova suo malgrado al centro di un progetto oscuro», si legge nella breve descrizione ufficiale del gioco.

«Inside è un gioco di piattaforme oscuro incentrato sulla storia che unisce l'azione a enigmi avvincenti. È stato acclamato dalla critica per il suo stile malinconico, la colonna sonora ambientale e l'atmosfera inquietante».

Insomma, se volete recuperare una chicca niente male, sapete cosa fare.

Restando in tema, vediamo quali sono i giochi in uscita per Switch nel corso del mese: segnate le prossime date sul calendario per non perdervi le release.



Ma non solo: si è da poco concluso il lungo percorso dei DLC di Mario Kart 8 Deluxe, che da oggi è un gioco gigantesco e pieno di contenuti come non mai.