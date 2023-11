C'è un gioco che unisce Skyrim e God of War, in Unreal Engine 5

Cosa succederebbe se esistesse un gioco con elementi sia di God of War che di The Elder Scrolls V: Skyrim? Ebbene, a quanto pare sta per uscire, anche se parliamo di un MMORPG.

Il franchise di God of War (che trovate su Amazon) è noto per i suoi combattimenti ad alto tasso di epicità.

Inoltre, anche il mondo di Skyrim (un gioco a cui fan continuano a dedicare attenzioni) è ispirato alla mitologia norrena scandinava, ed è per questo che il gioco oggetto della notizia ha catturato la nostra attenzione.

Sviluppato dallo studio sudcoreano WEMADE, il gioco in questione è il promettente MMORPG open-world Legend of YMIR, mosso dall'Unreal Engine 5 (via GamingBible).

Dire che Legend of YMIR ha un aspetto straordinario sarebbe un eufemismo (come potete vedere dal nuovo trailer rilasciato poche ore fa). Speriamo solo che, quando uscirà, il gioco sia altrettanto bello da giocare quanto da vedere.

Di base, il gioco sarà un'estensione della serie MIR e sarà caratterizzato da battaglie PvP sotto forma di assedi e il suo mondo potrà essere esplorato anche con altri giocatori.

Dopotutto, si tratta di un MMORPG: vale la pena ricordare che Legend of YMIR avrà dalla sua anche gli odiatissimi NFT. Al momento non sappiamo come questi saranno integrati, soprattutto se si considera che il sistema blockchain echo sembra essere in declino.

Legend of YMIR dovrebbe uscire solo su PC e saltare quindi PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma terremo gli occhi aperti in caso gli sviluppatori cambiassero idea.

