C'è un gioco gratis che sembra un mix tra Assassin’s Creed e Final Fantasy

L'imminente MMORPG Throne And Liberty viene descritto come l'incontro tra Assassin's Creed e Final Fantasy, il che ha sicuramente stuzzicato la curiosità di ben più di un giocatore.

Sviluppato da NCSOFT e Amazon Games, il titolo in questione sarà un MMORPG multipiattaforma free-to-play, quindi potrà essere giocato su Steam, Xbox Series X/S e PlayStation 5 quando verrà lanciato (via GamingBible).

Advertisement

Ambientato nel mondo aperto di Solisium, la sinossi recita: «Non esiste un unico percorso per la vittoria. Dovrete adattare la vostra lotta per sopravvivere e prosperare attraverso decisioni strategiche in PvP, PvE o entrambi, mentre incontrerete campi di battaglia in continua evoluzione, influenzati dal tempo, dall'ora del giorno e dagli altri giocatori».

Il vostro obiettivo sarà quindi quello di sconfiggere Kazar e «reclamare il trono tenendo a bada le gilde rivali».

Detta così, Throne And Liberty sembra certamente intrigante, soprattutto per il modo in cui l'ambiente e il tempo atmosferico influenzano il gioco.

Solo pochi giorni fa, durante uno showcase a tema, è stato confermato che il gioco vedrà la luce il 7 dicembre in Corea, con un lancio globale previsto per il 2024.

Sempre nel corso del medesimo evento, lo sviluppatore ha anche informato i potenziali giocatori sul modello di monetizzazione. Come molti giochi live service, Throne And Liberty avrà un Growth Pass e un Battle Pass.

Ci saranno ovviamente ricompense gratuite, ma se si versa del denaro si riceveranno cosmetici extra e simili in tempi rapidi.

Gli sviluppatori hanno inoltre aggiunto che intendono rilasciare più aggiornamenti importanti del gioco all'anno, a distanza di un paio di mesi l'uno dall'altro (il primo update dopo il lancio introdurrà la nuova regione di Draforyft).

Parlando sempre di "ibridi", c'è un gioco in uscita prossimamente che unisce GTA e The Getaway, in Unreal Engine 5.

Ma non solo: c'è anche Beast, descritto come un RPG tattico che sembra un mix tra Baldur's Gate 3 ed Elden Ring.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.