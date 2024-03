C'è un gioco che unisce Baldur's Gate 3 e John Wick, e potete provarlo gratis

Spesso e volentieri su queste pagine vi segnaliamo giochi che nascono dalla "fusione" di big decisamente conosciuti.

Poche settimane fa vi abbiamo fatto scoprire ad esempio Demonsomnia, un mix tra Resident Evil e Fallout previsto per il mese di aprile e con tanto di demo.

Advertisement

Senza contare anche Dread Dawn, il quale fonde alcune meccaniche di Days Gone con la classica invasione zombie di un Biohazard.

Ora, come riportato anche da GamingBible, c'è un gioco che sembra un ideale mix tra Baldur's Gate 3 e John Wick: stiamo parlando di Knights In Tight Spaces.

Attualmente potete provare il gioco anche con una demo gratuita giocabile su Steam.

Knights In Tight Spaces è il seguito di Fights In Tight Spaces di Ground Shatter. I due giochi sono sostanzialmente identici dal punto di vista delle meccaniche di gioco, con la differenza che Knights sostituisce l'atmosfera da film d'azione del suo predecessore con un'ambientazione fantasy.

Il risultato è un gioco che prende in prestito tanto da Baldur's Gate 3 quanto da John Wick.

Si combatte ancora in spazi ristretti, ma questa volta si può costruire un vero e proprio party con tutte le classi tradizionali dei giochi di ruolo, il tutto mentre si costruisce il proprio mazzo e ci si fa strada nel gioco.

Ci sono maghi che possono offrire cure e supporto, arcieri per gli attacchi a distanza e combattenti decisamente agguerriti. L'enfasi è posta in ogni caso su combattimenti veloci contro orde di nemici.

È possibile scaricare e giocare la demo di Knights In Tight Spaces ora, cliccando semplicemente qui.

Restando in tema, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata alle influenze lovecraftiane di Once Human, un nuovo MMORPG gratuito in uscita nel corso dell'anno su PC Steam che fonde Bloodborne e Days Gone.

Infine, Unreal Physics è una sorta di mix di due sistemi di fisica molto interessanti, FluidNinja e Chaos, ed è giocabile gratuitamente su Steam.