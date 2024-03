Days Gone incontra Bloodborne in un questo gioco gratis

Once Human sembra essere da subito il figlio illegittimo di Days Gone con una spruzzata di Bloodborne, che male non è.

Non è di certo la prima volta che un titolo nato dalla fusione di due big si rivela potenzialmente una sorpresa (come in questo caso), ma a quanto pare questo sembra essere realmente sorprendente.

Come notato anche da GamingBible, le influenze lovecraftiane di Once Human sono palesi, il tutto a causa di un disastro cosmico che ha lasciato la Terra in rovina.

Gli autobus si sono trasformati in giganteschi mostri, ai lampioni sono cresciute le gambe e gli esseri umani sono diventate creature senza cervello.

Cosa possiamo fare? Sparare a tutto ciò che si muove e saccheggiare i loro cadaveri, ovviamente.

Once Human è, prima di tutto, un MMORPG. Ciò significa che c'è un'attenzione particolare alla cooperazione e alla collaborazione per abbattere mostri e superare dungeon più grandi sparsi per il mondo.

Starry Studio ha in ogni caso dato la possibilità di giocare in solitaria la maggior parte del gioco, se lo si desidera.

L'aspetto generale sembra essere buono, così come il design dei mostri non è per niente male (oltre al fatto che avremo anche insediamenti da esplorare e vari minigiochi, tra cui la pesca, quindi l'offerta è davvero ampia).

Once Human sarà un gioco free-to-play (ossia gratuito) ma live-service, anche se Starry Studio insiste che non ci saranno elementi pay-to-win.

Insomma, non sarà Resident Evil 4 (che trovate su Amazon) in chiave MMORPG, ma troppo male non sembra.

Se ne varrà la pena lo sapremo non appena il gioco sarà lanciato nel corso dell'anno su Steam, con l'augurio che non faccia la stessa fine di The Day Before.

Ad ogni modo, se vi piacciono gli ibridi da provare gratis, c'è anche Dread Dawn, il quale fonde alcune meccaniche di Days Gone, con la classica invasione zombie di un Resident Evil.