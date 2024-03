C'è un gioco gratis su Steam che mostra la fisica dell'Unreal Engine 5

Jilted Generation Productions ha appena lanciato su Steam un gioco gratuito chiamato Unreal Physics.

Si tratta di un sandbox 3D in cui è possibile sperimentare ogni sorta di sorprendente demo di fisica realizzata con l'Unreal Engine 5 (via DSOGaming).

Unreal Physics è una sorta di mix di due sistemi di fisica molto interessanti, FluidNinja e Chaos.

Insieme, possono fornire dinamiche fluide e di distruzione, per simulazioni decisamente realistiche e che in qualche modo ricondano le demo di Euphoria.

Fluid Dynamics Unleashed può far sembrare reali i fluidi in un gioco: vedrete l'acqua scorrere, il fumo vorticare e persino la lava muoversi come nella realtà.

È il massimo che gli sviluppatori di giochi possono fare con le simulazioni dei fluidi.

D'altra parte, il sistema Chaos Physics si occupa di far sì che le cose si rompano e si muovano proprio come nella vita reale.

Immaginate edifici che crollano e detriti che volano ovunque quando fate qualcosa. È come trovarsi nel bel mezzo di un film d'azione e creare il caos a ogni movimento.

Come ovvio, Unreal Physics offre una serie di demo basate sulla fisica e ambienti sandbox. Ciascuna di queste vi permetterà di esplorare, sperimentare e ammirare la bellezza della fisica in azione.

Si tratta di un must per coloro che sono rimasti delusi magari dalla grafica degli ultimi titoli tripla A, tanto che questo freeware mostra cosa potrebbe offrire un gioco next-gen, a patto che gli sviluppatori sfruttino i sistemi fisici di UE5.

Se vi va di provare il tutto, gratis, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

