C'è un gioco che è un mix tra Resident Evil e Fallout e potete provarlo gratis

Se state cercando qualcosa di inquietante da giocare, forse abbiano quello che fa per voi. Uno dei nuovi giochi più promettenti di Steam sembra essere un ibrido tra Fallout e Resident Evil, ed è possibile provarlo con mano gratuitamente.

Demonsomnia è descritto come un gioco horror multigiocatore cooperativo con bodycam sull'impatto di una reazione nucleare, e non sembra per niente male (via GamingBible).

«Le radiazioni si sono diffuse ovunque, indossate la maschera antigas. Il vostro obiettivo è raccogliere prove con l'attrezzatura e dare la caccia al demone nella villa», si legge.

«Per studiare gli effetti di una reazione nucleare, il governo ha reclutato quattro anime coraggiose, e tu sei una di loro. Si tratta di esseri diversi creati dalle radiazioni, specie mutate, allucinazioni o esseri non identificati?»

Il lancio di Demonsomnia è previsto per il mese di aprile, ma se andate su Steam potrete provare subito una demo completamente gratuita per farvi un'idea dell'orrore che vi aspetta (cliccando qui).

Lo sviluppatore Woziva sta realizzando Demonsomnia con l'Unreal Engine 5 e l'estetica torbida delle bodycam si adatta perfettamente all'atmosfera horror del gioco. Insomma, non sarà Resident Evil 4 (che trovate su Amazon), ma troppo male non sembra.

Potrete anche affrontare la sfida da soli se non riuscite a trovare altri tre amici con cui giocare, il che è sempre una notizia gradita per chi in genere non ama lanciarsi nelle modalità cooperative.

Ad ogni modo, se vi piacciono gli ibridi da provare gratis, Dread Dawn fonde alcune meccaniche di Days Gone, con la classica invasione zombie di un Resident Evil ambientato a Raccoon City.

Ma non solo: Crow Country è un gioco di prossima uscita su Steam che è una lettera d'amore al genere dei survival horror per PlayStation 1 (lo trovate in prova gratuita cliccando qui).