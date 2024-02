C'è un gioco che mixa Days Gone e Resident Evil, e potete provarlo gratis

I giochi di sopravvivenza continuano a funzionare piuttosto bene tra i giocatori. Probabilmente, è il senso di sicurezza che si prova nel gestire un personaggio in situazioni estreme attrae, e molto.

Su Steam ci sono infatti una valanga di titoli del genere, uno dei quali è Dread Dawn.

Il gioco sembra fondere alcune meccaniche di Days Gone (che trovate su Amazon), con la classica invasione zombie di un Resident Evil ambientato a Raccoon City.

Prodotto da Kloop, sviluppatore indipendente, questo titolo ci immerge nei pericoli di una "città in quarantena", con il vostro personaggio - uno studente - costretto a capire dove tutto è andato storto.

I vostri compagni di classe, insieme ad altri sopravvissuti che incontrerete lungo il cammino, si uniranno per aiutarvi a trovare una via d'uscita in questo inferno sulla Terra.

Ciò che rende Dread Dawn così attraente come gioco, oltre alla sua familiare premessa, è che unisce diversi franchise a cui non riusciamo a smettere di giocare.

Tuttavia, il denominatore comune è la forte volontà di sopravvivere contro le probabilità più sfavorevoli.

Attualmente è possibile giocare gratuitamente a questo gioco per PC tramite la demo gratuita, mentre il gioco completo uscirà nel corso dell'anno (non è stata indicata una data precisa).

Descritto dagli sviluppatori come un "gioco sandbox di sopravvivenza", questa avventura richiede di stare sempre attenti a ciò che ci circonda, per evitare che gli zombie ci trovino.

Se vi va di provare Dread Dawn con le vostre mani, non dovete fare altro che cliccare qui.

Se invece volete testare un altro mix tra due titoli altrettanto celebri, c'è un gioco che fonde Skyrim ed Elden Ring, e potete provarlo gratis.

Senza contare anche un gioco - con demo gratuita - che è quanto di più vicino a una combinazione tra Elden Ring e Bloodborne: stiamo parlando di The Unfettered.