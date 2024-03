C'è un gioco che fonde GTA, Watch Dogs e Fallout

C'è un gioco in arrivo su Steam che si presenta come un'avventura distopica ricca di azione che trae ispirazione da diversi big del genere.

Non è la prima volta che appaiono infatti "ibridi" degni di attenzione, come ad esempio il gioco mixa Resident Evil e Fallout e che potete provare gratis.

Advertisement

Oppure quell'altro che fonde alcune meccaniche di Days Gone, con la classica invasione zombie di Biohazard.

Vasya Run: Ghetto Gopnik presenta ora invece alcune caratteristiche tipiche di Watch Dogs, con altre prese direttamente da Grand Theft Auto e Fallout.

Nonostante i paragoni con i giochi sopra citati, Vasya Run - sviluppato da, appunto Vasya - ha persino delle vibrazioni di Jet Set Radio, ma senza le musiche groovy.

La sua descrizione recita: «Esplora, un corriere e un artista di graffiti coinvolto in un'invasione extraterrestre in una società governata dalla sorveglianza. La velocità e le abilità di infiltrazione possono essere sufficienti?».

I giocatori dovranno farsi strada attraverso varie ambientazioni mentre sono inseguiti dalle forze dell'ordine, sotto forma di agenti, cani poliziotto ed elicotteri.

Il gameplay sembra a dir poco interessante, visto che a quanto pare i giocatori si troveranno di fronte ad alcune intense scene di inseguimento.

Per quanto riguarda la data di uscita, ci sono notizie buone e cattive: Vasya Run: Ghetto Gopnik sembra infatti a un buono stadio di sviluppo, ma al momento in cii scriviamo non c'è una data di uscita .

Non c'è nemmeno una finestra di uscita di cui parlare, ragion per cui il gioco potrebbe uscire nel 2025.

Per chi volesse tenersi aggiornato sull'uscita del gioco e su eventuali aggiornamenti relativi alla data di lancio, è possibile aggiungere il gioco alla propria wishlist di Steam qui per ricevere le notifiche del caso.

Parlando sempre di Steam, diamo un'occhiata ai numerosi saldi in corso sul catalogo, per vedere quali giochi potete portare a casa ora spendendo meno di 5 euro.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.