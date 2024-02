Saldi Steam: i migliori giochi sotto i 5 euro

Come di consueto, le pagine del catalogo Steam sono praticamente investite da giochi in sconto, che potete portare a casa a prezzo ridotto per allietarvi la domenica – o, a seconda delle longevità del gioco che comprerete, anche le prossime settimane.

Dal momento che i giochi a prezzo ridotto sono davvero numerosi, mentre il portafogli di noi videogiocatori non sempre è altrettanto abbondante, abbiamo deciso di fare un giro sul catalogo per segnalarvi i migliori giochi in sconto ora a meno di 5 euro.

Di seguito, la lista dei titoli, che sono tutti Verificati o Giocabili anche con Steam Deck. Se volete scoprire di più sulla handheld, vi rimandiamo alla nostra recensione.

I migliori giochi in saldo su Steam a meno di 5 euro

Batman: Arkham Knight a 3,99€ anziché 19,99€ (Verificato)

a 3,99€ anziché 19,99€ (Verificato) XCOM 2 a 2,39€ anziché 49,99€ (Giocabile)

a 2,39€ anziché 49,99€ (Giocabile) Age of Empires: Definitive Edition a 4,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) Assassin's Creed II a 2,49€ anziché 9,99€ (Giocabile)

a 2,49€ anziché 9,99€ (Giocabile) Far Cry 3 a 4,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) City Car Driving a 2,34€ anziché 23,49€ (Giocabile)

a 2,34€ anziché 23,49€ (Giocabile) Splinter Cell Blacklist a 4,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) Assassin's Creed Revelations a 4,49€ anziché 14,99€ (Giocabile)

a 4,49€ anziché 14,99€ (Giocabile) XCOM Enemy Unknown a 1,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 1,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) Placid Plastic Duck Simulator a 0,99€ anziché 1,99€ (Giocabile)

a 0,99€ anziché 1,99€ (Giocabile) What Remains of Edith Finch a 4,62€ anziché 18,49€ (Verificato)

a 4,62€ anziché 18,49€ (Verificato) Rayman Origins a 2,99€ anziché 9,99€ (Giocabile)

a 2,99€ anziché 9,99€ (Giocabile) LEGO Batman: Beyond Gotham a 4,99€ anziché 49,99€ (Giocabile)

a 4,99€ anziché 49,99€ (Giocabile) Injustice 2 a 4,99€ anziché 49,99€ (Giocabile)

a 4,99€ anziché 49,99€ (Giocabile) Watch_Dogs a 4,49€ anziché 29,99€ (Giocabile)

a 4,49€ anziché 29,99€ (Giocabile) Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition a 3,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 3,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) Call of Cthulhu a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Verificato) Everspace a 2,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 2,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) Batman: Arkham City GOTY Edition a 4,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 4,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) Sherlock Holmes: Crimes & Punishments a 2,99€ anziché 29,99€ (Verificato)

a 2,99€ anziché 29,99€ (Verificato) The Last Campfire a 2,95€ anziché 14,79€ (Verificato)

a 2,95€ anziché 14,79€ (Verificato) Prince of Persia a 1,99€ anziché 9,99€ (Giocabile)

a 1,99€ anziché 9,99€ (Giocabile) Child of Light a 4,49€ anziché 14,99€ (Giocabile)

a 4,49€ anziché 14,99€ (Giocabile) Dragon Ball Xenoverse a 3,99€ anziché 39,99€ (Giocabile)

a 3,99€ anziché 39,99€ (Giocabile) Gorogoa a 4,19€ anziché 13,99€ (Verificato)

a 4,19€ anziché 13,99€ (Verificato) Hitman Absolution a 3,99€ anziché 19,99€ (Giocabile)

a 3,99€ anziché 19,99€ (Giocabile) Limbo a 0,99€ anziché 9,99€ (Verificato)

a 0,99€ anziché 9,99€ (Verificato) Inside a 1,99€ anziché 19,99€ (Verificato)

a 1,99€ anziché 19,99€ (Verificato) The Unfinished Swan a 4,19€ anziché 13,99€ (Giocabile)

Come immaginerete, la lista è estremamente più lunga: se volete dare un'occhiata, vi raccomandiamo di farlo direttamente su Steam a questo link.