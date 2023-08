C'è un gioco che è come Dark Souls, ma in soggettiva (e lo potete provare gratis)

Dark Souls è uno dei souls più amati di sempre, tanto da ispirare anche nuovi giochi in uscita.

Senza nulla togliere a Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) la serie dark fantasy di FromSoftware è sicuramente una delle più celebri.

Del resto, solo una manciata di giorni fa è emersa la notizia che Netflix sarebbe al lavoro su uno show dedicato al gioco.

Senza contare che da poco CI Games e lo sviluppatore Hexworks hanno pubblicato una "Extended Gameplay Presentation" di 17 minuti per Lords of the Fallen, vero e proprio "figlio" di Dark Souls.

Ora, come riportato anche da GamingBible, c'è un gioco in arrivo che sembra proprio Dark Souls, ma inquadrato con una visuale in soggettiva.

Eldrimar è un gioco di ruolo in prima persona che fonde azione, avventura e sopravvivenza in un'ambientazione dark fantasy.

I giocatori vestiranno i panni del protagonista Saron, impegnato in una missione per salvare il suo popolo e la sua terra, distruggendo al contempo tutti i mostri non morti che lo ostacoleranno.

Le aree esplorabili sembrano essere decisamente grandi e non lineari, per cui è possibile esplorarle e attraversarle come si desidera. Eldrimar sembra anche essere un piacere per gli occhi, con ambienti incredibilmente dettagliati ed effetti di luce notevoli.

Per finire, il gameplay sembra solido, con un buon mix di combattimenti ravvicinati, a distanza e magici, e una grande varietà di armi e incantesimi diversi tra cui scegliere.

Al momento il gioco è in Accesso Anticipato, ma la sua uscita è prevista per il 2023, senza che sia stata ancora fissata una data di uscita concreta. Se ci state facendo un pensierino, sappiate che è anche disponibile una demo gratuita su Steam, qui.

Restando in tema, c'è chi ha rilasciato una mod disponibile in forma totalmente gratuita che permette di giocare al terzo capitolo del franchise in prima persona.

Ma non solo: l'artista Adam Plechaty ha condiviso una sorprendente ricreazione del Bonfire Lit del primo Dark Souls in Unreal Engine 5.