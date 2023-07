Dark Souls starebbe per diventare una serie Netflix

La saga di Dark Souls è una delle più amate dagli appassionati di soulslike, tanto che ora il franchise potrebbe diventare una serie animata Netflix.

Mettendo da parte l'altrettanto noto Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) la serie dark fantasy di FromSoftware è ancora molto apprezzata.

Del resto, solo una manciata di giorni fa Netflix ha mostrato il trailer della nuova serie animata dedicata a Castlevania, quindi l'interesse verso il mondo dei videogiochi da parte del colosso dello streaming c'è ed è forte.

Come riportato anche da Eurogamer, infatti, sembra che un anime di Dark Souls sia effettivamente in lavorazione.

Secondo il portale GiantFreakingRobot, la serie ispirata al classico FromSoftware è attualmente in fase di sviluppo per Netflix.

Le fonti in questione suggeriscono anche che l'anime prenderà il via con probabilità dagli eventi basati sul primo capitolo della serie di videogiochi.

Sebbene non sia stato ancora annunciato nulla di ufficiale, GiantFreakingRobot ha riportato correttamente numerose altre indiscrezioni su film e serie TV, come ad esempio il ruolo dell'attore Karl Urban nell'imminente adattamento cinematografico di Mortal Kombat 2, quindi c'è da sperare che anche in questo caso l'informazione trapelata sia corretta.

Non ci resta quindi che attendere con le dita incrociate un annuncio ufficiale da parte di Netflix, il quale non dovrebbe tardare più di tanto. I fan facciano meglio a rimanere sintonizzati, quindi.

