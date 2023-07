L'erede di Dark Souls si mostra e sembra molto interessante

Lords of the Fallen è sembrato da subito un gioco che si ispira palesemente alla serie di Dark Souls, e non che questo sia un male in senso stretto.

La saga dark fantasy di FromSoftware (che trovate in versione rimasterizzata anche su Amazon) ha del resto fatto scuola.

Mostrato inizialmente in occasione della scorsa Gamescom, Lords of the Fallen si propone come un soft reboot (o soft sequel, che dir si voglia) del gioco omonimo uscito nel 2014.

Ora, come riportato anche da Gematsu, CI Games e lo sviluppatore Hexworks hanno pubblicato una "Extended Gameplay Presentation" di 17 minuti per il loro nuovo soulslike.

Trovate il filmato in questione poco sotto, nel consueto player dedicato.

«Il team di Hexworks è entusiasta di condividere finalmente una presentazione estesa del gameplay e di rivelare numerosi nuovi dettagli del nostro action-RPG dark fantasy», ha dichiarato Saul Gascon, capo dello studio Hexworks, via comunicato stampa.

E ancora, Gascon ha continuato: «Abbiamo scavato con passione la nostra strada in questo genere sempre più popolare, e siamo particolarmente entusiasti di vedere come i giocatori si approcceranno all'esclusiva meccanica del doppio mondo del gioco, quando questi uscirà a ottobre».

Lords of the Fallen utilizzerà in ogni caso il Chaos Physics per simulare accuratamente vestiti, capelli, cinture e molto altro ancora. Ma non solo: il gioco sfrutterà anche la GI Lumen, oltre a un set di strumenti personalizzati all'interno di Unreal Engine 5 per consentire la creazione di due ambienti affiancati.

Vedremo quindi se ciò basterà al titolo in questione per diventare di fatto il "secondo punto di riferimento" del genere.

