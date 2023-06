Dark Souls, il remake del primo falò è davvero bellissimo

Il primo capitolo della saga di Dark Souls è uno dei soulslike più amati di tutti i tempi, finendo ora sotto la lente di ingrandimento di un fan che ha deciso di omaggiarlo in Unreal Engine 5.

Mettendo da parte l'altrettanto celebre Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) l'episodio originale della serie dark fantasy di FromSoftware è ancora molto apprezzato.

Del resto, in tempi non sospetti un appassionato ci ha mostrato come potrebbe essere una remaster di Dark Souls con l'UE5, più in particolare della sua Anor Londo.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, un altro fan è andato oltre, realizzando una vera e propria versione next-gen del falò.

L'artista Adam Plechaty ha condiviso questa bella ricreazione del Bonfire Lit di Dark Souls in Unreal Engine 5.

Questa scena utilizza Lumen e mostra ciò che FromSoftware potrebbe ottenere con una remaster o un remake moderno.

Entrando nei dettagli, la scena utilizza Lumen e molte luci puntiformi e punti specifici. Inoltre, Adam ha utilizzato gli strumenti di modellazione di UE5 per spostare le heightmap di Megascan su una mesh suddivisa.

Per la maggior parte delle risorse, inoltre, l'autore ha scelto di utilizzare una maschera RGB per le texture da 1K che vengono miscelate nello shader.

Come ha notato l'artista, questo ha aiutato a mantenere una buona densità di texel, soprattutto su risorse enormi come l'acquedotto o le scogliere.

Il risultato finale è sorprendente e poco sopra trovate anche un video e alcune schermate. Naturalmente si tratta solo di un video concettuale e nulla più: tuttavia, siamo certi che i fan di Dark Souls lo troveranno interessante.

Sempre a proposito di Unreal Engine 5 e di creazioni dei fan, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata a questa remaster di Dark Souls 3, davvero da non perdere.

Ma non solo: c'è anche chi ha rilasciato una mod disponibile in forma totalmente gratuita che permette di giocare al terzo capitolo in prima persona.