C'è un altro evento in cui potrebbe tornare Kingdom Hearts 4

Kingdom Hearts 4 è uno dei nomi che la community dei videogiocatori sta sperando di tornare a vedere presto, ma non è ancora ben chiaro quando la saga di Square Enix e Disney tornerà a fare capolino.

C'era la possibilità, paventata dai soliti insider ben informati, che Kingdom Hearts 4 potesse essere tra i tanti giochi della Summer Game Fest 2024, ma le speranze sono state presto disattese.

Advertisement

È stato lo stesso Geoff Keighley a confermare che Kingdom Hearts 4 non sarà presente alla kermesse losangelina, infatti.

Ma potrebbe non essere finita qui perché, come riporta Gamingbolt, c'è un altro evento estivo che potrebbe ospitare il gioco.

Secondo il caporedattore dell'outlet brasiliano Universo Nintendo, Kingdom Hearts 4 potrebbe prendersi la sua chance al D23. L'evento di Disney, in cui il gigante dell'intrattenimento annuncia le novità per tutti i suoi canali e prodotti, si svolgerà dal 9 all'11 agosto e potrebbe essere uno scenario ideale secondo il caporedattore.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

L'informazione è stata sostenuta anche da Midori, noto leaker espertissimo e puntuale per quanto riguarda il mondo dei videogiochi e brand del Sol Levante, pertanto è un piccolo credito in più per quanto riguarda il ritorno di Kingdom Hearts 4.

Titolo che, al momento, ha un lancio previsto per un generico 2025 e, stando ad altre informazioni, potrebbe entrare a far parte anche dei giochi di Nintendo Switch 2.

Nel frattempo Kingdom Hearts è tornato, almeno su Steam, con un pacchetto inedito per la piattaforma che non è del tutto completo. C'è un gioco della serie che non è stato convertito, e al momento non è ben chiaro se e quando arriverà su PC.

La saga può essere recuperata in molti altri modi, ovviamente, come con i pacchetti completi che erano usciti anni fa su varie piattaforme e che trovate su Amazon al miglior prezzo.