Non c'è ancora traccia del Kingdom Hearts sparito da Steam

Square Enix ha dato il via alla pubblicazione tanto attesa dai fan di Sora: quella dell'intera saga di Kingdom Hearts che è arrivata finalmente su Steam, dopo oltre tre anni di esclusività sull'Epic Games Store.

O meglio, quasi l'intera saga, perché manca all'appello uno degli ultimi titoli del franchise di Kingdom Hearts e, ancora oggi, non c'è nessuna novità per quanto riguarda il suo arrivo.

Si tratta di Memory of Melody, lo spin-off musicale che è rimasto su Epic Games Store e non sembra volersene andare presto.

Come riportato nella giornata di ieri, dal prossimo 13 giugno arriveranno su Steam i seguenti giochi della saga di Square Enix:

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

KINGDOM HEARTS III + Re Mind DLC

Square Enix ha anche dichiarato di aver lanciato un bundle, chiamato Integrum Masterpiece, con cui i giocatori possono recuperare serenamente tutta la saga in comodità. Quasi tutta la saga, insomma.

A svariate ore dall'annuncio non ci sono stati ancora chiarimenti riguardo il destino di Memory of Melody, e ovviamente i fan se ne sono accorti e stanno cominciando a farsi domande (tramite The Gamer).

Alcuni fan hanno sperato che ciò potesse significare che potrebbe arrivare una versione aggiornata del gioco, con nuove tracce e funzionalità di quality of life, ma non sembra una cosa che Square Enix farebbe.

Finora, Square Enix e Steam non hanno detto nulla sul motivo per cui Melody of Memory manca dalla collezione su Steam, e non possiamo far altro che attendere dichiarazioni ufficiali.

Nel frattempo potete recuperare la saga, qualora lo voleste, grazie ad Amazon e ad un pacchetto già da molto tempo disponibile ad un buon prezzo.

Inoltre, al momento non ci sono novità su Kingdom Hearts 4, che molto probabilmente non uscirà prima del 2025 ma potrebbe diventare uno dei giochi della lineup di Nintendo Switch 2.