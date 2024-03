Overwatch 2 cambia tutto: ogni eroe sarà gratis per sempre

Blizzard sta giustamente capitolando dopo una scelta scriteriata al lancio di Overwatch 2, perché con la prossima stagione tutti gli eroi saranno sbloccabili sempre in maniera gratuita.

Come vi avevamo raccontato nella nostra recensione (che potete recuperare a questo indirizzo), Overwatch 2 ha avuto alcuni problemi al lancio ma due sono quelli che hanno azzoppato inevitabilmente il gioco.

Il primo è che gli eroi inediti andavano sbloccati, con valuta reale o virtuale, andando a rompere il patto con i giocatori che, nel precedente capitolo, erano stimolati a cambiare sempre personaggio per ribaltare le sorti della partita.

E, soprattutto, bloccando gli eroi originali per i giocatori che approcciavano lo shooter per la prima volta con Overwatch 2.

Queste sono state le due cose che i giocatori non hanno mai mandato giù dal lancio ad oggi, minando inevitabilmente la reputazione del gioco insieme a un battle pass (modificato in corso d'opera) che era più predatorio di quanto non fosse all'inizio.

Per non parlare dei prezzi in generale dei contenuti cosmetici, considerati troppo alti, i quali si possono sbloccare gratuitamente ma anche con anni di gameplay.

Ma ora Blizzard cambia tutto perché, tra gli annunci della nuova stagione arrivati sul sito ufficiale, c'è anche il drastico cambio di gestione degli eroi (come quelli bellissimi in versione Funko Pop che trovate su Amazon).

A partire dalla Stagione 10, tutti i nuovi eroi saranno disponibili immediatamente al lancio. Inoltre, tutti gli eroi esistenti saranno liberamente accessibili per tutti gli utenti. Questo significa che non sarà più richiesto sbloccare gli eroi attraverso il Pass Battaglia per poterli utilizzare in tutte le modalità di gioco.

I nuovi utenti dovranno comunque completare l'Esperienza per Nuovi Giocatori per sbloccare gli eroi mentre imparano le basi del gioco. Una volta sbloccati gli eroi del parco di Overwatch originale, saranno disponibili anche tutti gli eroi di Overwatch 2.

Inoltre, Blizzard renderà disponibili per l’acquisto diretto anche skin mitiche precedentemente pubblicate tramite il Pass Battaglia a pagamento, con prezzi ancora da annunciare.

Che sia il momento del rilancio di Overwatch 2? Difficile da dire, visto che gli sviluppatori temono anche la cancellazione del PvE.