Con poca sorpresa, Overwatch 2 sembra un flop definitivo

Dopo un bel po' di tempo dalla sua uscita è tempo di fare dei bilanci su Overwatch 2. Nello specifico ci pensa Jason Schreier, con alcune informazion che ha riportato nella sua newsletter.

Che le cose non stiano andando benissimo l'abbiamo capito giusto poche ore fa, visto che Blizzard ha annunciato un cambiamento epocale nella gestione di Overwatch 2.

Advertisement

In particolare un cambio di gestione degli eroi (come quelli bellissimi in versione Funko Pop che trovate su Amazon), che adesso saranno del tutto gratuiti e disponibili fin da subito, al contrario di quanto Blizzard aveva progettato per Overwatch 2 al lancio.

A partire dalla Stagione 10, tutti i nuovi eroi saranno disponibili immediatamente al lancio. Inoltre, tutti gli eroi esistenti saranno liberamente accessibili per tutti gli utenti. Questo significa che non sarà più richiesto sbloccare gli eroi attraverso il Pass Battaglia per poterli utilizzare in tutte le modalità di gioco.

Servirà a risollevare le sorti di Overwatch 2? Probabilmente no, leggendo il report di Schreier (lo trovate qui).

Schreier spiega che, due volte all'anno, i dipendenti Blizzard ricevono assegni bonus in base al successo finanziario dei loro prodotti. A ogni dipendente viene assegnato un obiettivo e viene informato che riceverà una percentuale a condizione che l'azienda raggiunga i suoi obiettivi di profitto per l'anno.

Questi bonus di solito arrivano in due parti: uno ad agosto, per la prima metà dell'anno, e uno a marzo, per la seconda metà dell'anno precedente. Stando alle fonti del giornalista di Bloomberg, sembra che nell'agosto del 2023 i dipendenti di Blizzard non abbiano ricevuto nulla, a causa delle scarse prestazioni finanziarie del gioco nella prima metà dell'anno.

Questo è non solo un segno del fallimento di Overwatch 2, ma anche un problema ovviamente per i membri di Blizzard che contano molto su questi (generosi) bonus visto che lo stipendio è mediamente più basso rispetto al settore, racconta Schreier.

In precedenza, i dipendenti ricevevano bonus in base alla performance complessiva dell'azienda. Ma la scorsa estate, i pagamenti sono stati legati alle prestazioni di ogni specifico franchise. Dato che i loro titoli hanno avuto più successo nel 2023, i team di giochi come Diablo e World of Warcraft hanno ricevuto bonus questo mese, ma gli sviluppatori di Overwatch 2 non sono stati così fortunati.

Difficile immaginare una situazione che possa realisticamente migliorare, visto che gli sviluppatori temono anche la cancellazione del PvE.