Marvel Rivals è già stato umiliato, ovviamente

Marvel Rivals è il nuovo titolo ispirato agli eroi e villain della Casa delle Idee e, a meno che non abbiate mai giocato un videogioco o siate vissuti in un bunker negli ultimi anni, è evidente che il titolo sia "leggermente" ispirato ad Overwatch.

Lo shooter di Blizzard che nel 2016 impose molti standard odierni per quanto riguarda estetica (anche i personaggi che trovate su Amazon) e gameplay continua a fare scuola, a quanto pare, vedendo quanto è stato proposto da Netease.

Il nuovo titolo free to play è stato mostrato ieri, con un primo trailer che effettivamente non fa che gridare "Overwatch" da tutte le parti.

Da quello che è possibile capire dal primo trailer ufficiale, il gioco sembra ispirarsi palesemente ad Overwatch, nonostante la visuale in terza persona.

E, nonostante la possibilità di esibirsi nelle mosse team-up iconiche tra gli eroi, nonché una distruttibilità ambientale che potrebbe entrare in maniera importante nel gameplay, questo non è bastato ai giocatori per non prendere in giro Marvel Rivals in queste prime ore.

C'è chi lo ha definito "Overwatch 3" nei commenti al video, così come chi ha rispolverato il classico meme "abbiamo già un Overwatch a casa".

Altri, pur riconoscendogli alcune particolarità, non possono fare a meno di notare la somiglianza con il titolo di Blizzard: «Sembra fantastico, ma dannazione, quelle mappe sembrano strappate e le texture direttamente da Overwatch», ha commentato un fan.

In generale il sentimento nei confronti di Marvel Rivals non è troppo positivo, visto che moltissimi utenti lo stanno definendo un DLC di Overwatch a tema Marvel quando va bene, o un clone quando va male.

Sicuramente il tempismo con cui il titolo arriva sul mercato non è dei migliori, perché proprio Overwatch 2 è forse al suo picco più basso di sempre, ed è difficile che un gameplay del genere possa dire la sua.