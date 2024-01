Il Trailer 2 di GTA 6 sta già provocando livelli di hype assurdi

Il primo trailer di GTA 6 ha rotto l'Internet, ottenendo da subito un successo senza precedenti, ma gli occhi sono ora puntati sul Trailer 2.

Il primo teaser ufficiale del sequel di GTA V (che trovate su Amazon) è stato infatti uno degli eventi più importanti del 2023 appena trascorso.

Del resto, il trailer ha ottenuto un record sorprendente su YouTube, lasciando intendere la portata del tutto.

Ora, però, gli occhi dei fan sono tutti rivolti verso il cosiddetto Trailer 2 di GTA 6, che a quanto pare non sarebbe proprio dietro l'angolo.

Rockstar Games non ci ha al momento dato alcuna indicazione su quando uscirà il secondo trailer di Grand Theft Auto 6, ma ai fan questo non sembra importare più di tanto (via GamingBible).

I livelli di eccitazione erano alle stelle già prima dell'uscita del primo trailer di del gioco, eppure sembra che i fan non si accontentino di prendersi una pausa dall'eccessivo entusiasmo.

Anche se non abbiamo idea di quando uscirà il secondo trailer, il fandom è già in fibrillazione.

Uno di questi fan troppo impazienti ha condiviso su Reddit un mock-up dell'aspetto della notifica del secondo trailer di GTA 6, insieme alla domanda «Quanto siamo lontani dal fatto che questo diventi realtà?».

L'OP ha anche ipotizzato che un altro trailer sia in arrivo perché Rockstar Games ha etichettato il trailer "GTA VI 1", lasciando intendere che ne verrà rilasciato un secondo (e la cosa è abbastanza ovvia).

Da questa semplice domanda è arrivata una valanga commenti, con un utente che ha suggerito che il prossimo trailer arriverà a luglio 2024, prima di scherzare sulla cosa.

Nell'attesa di saperne di più sul secondo trailer, qualcuno ha nel frattempo scoperto anche una bandiera davvero interessante sullo sfondo di una scena del primo teaser.

Ma non solo: altri fan sono convinti di aver scoperto che la data di uscita di GTA 6, dopo aver individuato un messaggio nascosto nel video.

Infine, Ned Luke (Michael di GTA 5) ha dato un consiglio al cast di GTA 6, invitandoli a godersi i loro "15 minuti di fama" e sfruttare al massimo l'entusiasmo del fandom.