GTA 6, c'è già chi vuole boicottarlo (ovviamente)

Rockstar Games ha da pco pubblicato il primo trailer di GTA 6, ma a quanto pare c'è già chi ha intenzione di boicottare il gioco.

Come ogni capitolo della serie, anche il sequel di GTA V promette infatti di avere contenuti "scorretti".

Il primo filmato, che è stato un successo totale, include infatti una serie di riferimenti e strizzatine d'occhio decisamente VM18.

Il gioco, insomma, non sembra aver lasciato per strada il classico senso dell'umorismo tipico della serie.

Ora, come riportato anche su Twitter/X, sembra proprio che qualcuno abbia dato il via a una campagna social per boicottare GTA 6.

A quanto pare, qualcuno avrebbe collegato - incredibile ma vero - il prossimo GTA 6 a tematiche delicate e sicuramente di importanza internazionale come la Palestina e il sionismo (ossia l'ideologia politica che mira all'affermazione del diritto alla autodeterminazione del popolo ebraico e il conseguente supporto a uno Stato ebraico).

Primo fautore di questa campagna di boicottaggio è Jackson Hinkle, un commentatore politico americano che ospita lo show "The Dive con Jackson Hinkle".

Ovviamente, l'hashtag #BanGTA6 è iniziato a diventare virale, più per la forzatura nell'accostamento con l'attuale crisi mediorientale che per motivi legati al gioco vero e proprio.

Rockstar, dal canto suo, ha già valutato il suo GTA 6 come "Mature" secondo l'ente americano di classificazione ESBR. Parlando di politicamente corretto, inoltre, tempo fa abbiamo pubblicato uno speciale sull'argomento che vi suggeriamo di leggere.

Ma non solo: restando in tema di argomenti delicati, GTA 6 non sarebbe un capitolo di GTA senza un cameo di qualche celebrità, e il primo potrebbe essere appena stato rivelato (ed è un personaggio parecchio discusso).

Campagne di boicottaggio a parte, facciamo il punto su tutte le informazioni già note per GTA 6, il prossimo episodio della serie Rockstar dei record.