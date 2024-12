Castlevania Nocturne: la seconda stagione arriva a gennaio!

Netflix ha ufficializzato la data di uscita della tanto attesa seconda stagione di Castlevania: Nocturne, fissata per il 16 gennaio. Insieme all'annuncio, è stato pubblicato un nuovo trailer, che preannuncia spettacolari battaglie tra cacciatori e creature della notte.

Nel trailer emergono personaggi di spicco come la regina dei vampiri Erzsebet Báthory, interpretata da Franka Potente, e la sua alleata Drolta Tzuentes, che sembra tornare in vita dopo la sua sconfitta per mano di Alucard nella prima stagione. A contrastarle, un gruppo di eroi guidato da Richter Belmont, affiancato dal suo nonno Juste, da una combattiva Maria Renard e dal celebre Alucard.

Le scene anticipate dal trailer promettono un'azione adrenalinica, con Maria che finalmente evoca il suo drago, suggerendo che questa stagione sarà ancora più intensa della precedente. Il conflitto tra bene e male si annuncia colossale, con Erzsebet pronta a sferrare il suo piano per immergere il mondo nelle tenebre.

Nonostante il clima tetro evocato dai dialoghi di Annette, interpretata da Thuso Mbedu, il trailer lascia intuire una lotta all’ultimo respiro, ricca di colpi di scena. I fan della saga potranno presto immergersi in una trama avvincente, con nuovi sviluppi che terranno alta l’attenzione fino alla conclusione.

Un legame indissolubile con la saga videoludica di Castlevania

La serie animata trae ispirazione dalla leggendaria saga di Castlevania, il cui primo capitolo videoludico è stato lanciato nel 1986 per Nintendo Entertainment System. Profondamente radicata nel folklore dell’Europa orientale, la storia intreccia elementi della mitologia di Dracula con epiche battaglie tra umani e vampiri.

Nel corso dei decenni, il franchise ha attraversato diverse epoche storiche, offrendo un viaggio affascinante tra Medioevo e periodo vittoriano, arricchito da armi sempre più sofisticate e strategie ingegnose per cacciare le creature oscure. Oggi, questo universo prende nuova vita nell’adattamento animato, consolidandone l’importanza culturale.

