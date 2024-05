Call of Duty, sbuca il presunto nome del nuovo capitolo

La serie di Call of Duty tornerà quasi certamente a fine anno con il consueto nuovo capitolo, tanto che i fan sono convinti di sapere qual è.

L'ultimo episodio della serie (potete acquistarlo ) è stato infatti un Modern Warfare, quindi il prossimo quasi certamente non lo sarà.

Lasciando da parte l'arrivo anche di Call of Duty: Warzone Mobile, è il momento di indagare sul prossimo capitolo principale.

Come riportato anche da Destructoid, infatti, i leaker che hanno rovistato tra i file di Modern Warfare Stagione 3 Reloaded hanno scoperto un blueprint di un'arma in arrivo legata a Call of Duty 2024, tanto che alcuni giocatori sono convinti che sarà Black Ops 6.

Non è la prima volta che i dataminer passano il tempo a cercare tra i file inclusi nell'aggiornamento per vedere cosa arriverà in futuro.

Di solito, questo processo svela nuove mappe, modalità o armi, e questo è stato il caso anche della prossima Stagione 3 Reloaded.

Come scoperto da tale "realityuk_", una nuova pistola legata all'uscita di Call of Duty 2024 sarà aggiunta al gioco, con il nome "Sally" scritto sopra e sei segni di spunta.

Questo ha fatto subito parlare di sé, con molti fan che sostengono che i segni siano la conferma che Black Ops 6 sia davvero il prossimo episodio che uscirà nel corso dell'anno.

La pistola è la stessa che compare sulla copertina di Call of Duty: Black Ops del 2010, quindi l'indizio potrebbe essere esatto.

Del resto, diverse settimane fa un report segnalava la possibilità che il prossimo Call of Duty 2024 torni alla serie Black Ops, più precisamente nella Guerra del Golfo.

Sicuramente ne sapremo di più in occasione del prossimo Xbox Games Showcase di giugno, visto che dopo l'evento Microsoft si terrà un'altra presentazione relativa a un gioco misterioso, che in molti pensano essere proprio il prossimo COD.