Call of Duty gratis da oggi, per tutti, su mobile

Gli appassionati di Call of Duty possono gioire poiché Call of Duty: Warzone Mobile è finalmente disponibile da ora.

A differenza dell'ultimo episodio della serie, ossia Modern Warfare 3 (potete acquistarlo ), qua parliamo di un capitolo multigiocatore orientato solo al mercato mobile

Advertisement

Come vi abbiamo reso noto nei giorni scorsi, il gioco porta infatti tutte le mappe Battle Royale, come Verdansk e Rebirth Island, anche su dispositivi iOS e Android.

Call of Duty: Warzone Mobile sbarca sui dispositivi mobili con molti miglioramenti grafici, progressione condivisa con PC e console, e altro ancora (via Wccftech).

Warzone Mobile supporta la progressione condivisa con le versioni console e PC di Call of Duty: Warzone e Modern Warfare III.

Basta infatti accedere semplicemente utilizzando il vostro ID Activision, e la maggior parte dei contenuti acquisiti in Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone verrò trasferita senza soluzione di continuità.

Gli utenti Apple avranno modo di mettere mano ad alcuni vantaggi in più. Ad esempio, Call of Duty: Warzone Mobile su iPhone 15 Pro avrà una modalità grafica al massimo che funzionerà su una risoluzione superiore e con texture migliorate, illuminazione, distanza di disegno, occlusione ambientale e memorizzazione della risoluzione.

Le stesse funzionalità sono disponibili su tutti gli iPad che sono alimentati dal chip M1 o successivi, quindi nessun giocatore Apple resterà indietro.

Parlando ancora della saga di sparatutto, alcune settimane fa un report segnalava la possibilità che il prossimo Call of Duty 2024 torni davvero alla serie Black Ops, più precisamente nella Guerra del Golfo.

Ma non è tutto, dato che il prossimo Call of Duty porta con sé per altro un obiettivo molto importante, quasi inedito per Activision.

Per concludere, diversi fan della saga di FPS bellici si sono uniti per chiedere un remake di una delle migliori iterazioni della serie.