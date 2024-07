L'ultimo Call of Duty sarebbe in arrivo su Game Pass, prima di Black Ops 6

Molti fan hanno dato la "colpa" a Call of Duty per il nuovo aumento di prezzi per gli abbonamenti Xbox Game Pass: la volontà di introdurre la saga sparatutto di successo fin dal day-one sembrerebbe aver effettivamente spinto la casa di Redmond ad adoperare manovre decisamente discutibili.

Ed è anche per questo motivo che Microsoft ha deciso di rendere i giochi gratis al day-one disponibili solo sul piano Ultimate (lo trovate scontato su Amazon), arrivando a introdurre un piano Standard che sostituirà l'attuale abbonamento base per console.

Questo significa che Black Ops 6 sarà giocabile solo su Ultimate, ma prima del suo arrivo Microsoft avrebbe pensato a un'ulteriore interessante sorpresa per tutti i fan abbonati: l'ultimo capitolo della saga, Modern Warfare 3, sarebbe già in arrivo gratis nelle prossime settimane.

Secondo le fonti di Windows Central, pare che la casa di Redmond si stia preparando a questo grande annuncio: sarebbe a tutti gli effetti il primo capitolo della celebre saga sparatutto ad essere introdotto all'interno del catalogo.

Un report che arriva a pochi giorni di distanza dal potenziale arrivo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sull'abbonamento, anche in quel caso confermato dalle fonti di Windows Central: sembrerebbe dunque che Microsoft stia ormai muovendo passi importanti verso l'integrazione dei giochi Activision Blizzard, dopo aver già portato con successo Diablo 4.

Resta ovviamente da capire se l'arrivo sia previsto già per la seconda metà di luglio o se se ne parlerà ad agosto, pur invitandovi naturalmente a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di un comunicato ufficiale.

Ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 3 è stato il secondo gioco più venduto del 2023, piazzandosi dietro solo al fenomeno Hogwarts Legacy: sarebbe dunque un arrivo estremamente importante per Xbox Game Pass.

Se la notizia fosse confermata, dovrebbe essere disponibile anche per l'abbonamento Standard, non appena sarà effettivamente lanciato sul mercato. Discorso diverso invece per Black Ops 6, per il quale i tempi di attesa potrebbero essere davvero lunghi.