Presto potrete provare gratis Call of Duty Black Ops 6: ecco i dettagli

Come sempre accade in vista del lancio di un nuovo capitolo della saga sparatutto, Activision Blizzard ha annunciato anche questa volta una sessione di open beta per Call of Duty Black Ops 6, grazie alla quale potremo provare in anteprima le modalità multiplayer.

Si svolgerà sia una sessione in accesso anticipato, valida per chiunque abbia prenotato il gioco (lo trovate su Amazon) o per chi è iscritto a Game Pass Ultimate, che una open beta vera e propria che non richiederà alcun tipo di acquisto o abbonamento.

Ciò rispecchia quanto affermato da Phil Spencer qualche settimana fa, che si era battuto proprio per non consentire più alcun tipo di accesso esclusivo a Call of Duty: la beta di Black Ops 6 non ha infatti alcun tipo di restrizione in base alle console scelte.

Come riportato da Eurogamer.net, l'open beta gratuita si svolgerà dalle ore 19.00 italiane del 6 settembre fino al 9 settembre: questa sessione vi permetterà di testare l'omnimovement, nuove mappe, una selezione di armi, vantaggi ed equipaggiamenti, oltre che la possibilità di personalizzare il vostro loadout a piacimento.

La sessione ad accesso anticipato, che ricordiamo essere valida solo per i pre-order e Game Pass, partirà dalle ore 19.00 del 30 agosto e si concluderà il 4 settembre, pochi giorni prima dell'open beta.

Activision Blizzard sottolinea che gli oggetti della Vault Edition saranno utilizzabili già a partire da questa sessione in accesso anticipato, ma ovviamente solo per coloro che hanno prenotato tale edizione di Call of Duty Black Ops 6.

Un appuntamento che vale dunque la pena di segnare sul vostro calendario, se non vedete l'ora di scoprire il prossimo capitolo dello sparatutto in prima persona sviluppato da Treyarch.

Di sicuro c'è tantissima attesa tra gli appassionati storici della saga: il trailer di annuncio è stato il filmato ufficiale di Call of Duty più visto di sempre nella storia della saga.