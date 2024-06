Call of Duty Black Ops 6 ha già battuto un importante record

Call of Duty Black Ops 6 è sicuramente uno dei giochi su cui Xbox sta puntando maggiormente per il 2024 e, a giudicare dagli ultimi dati, i primi risultati lasciano sicuramente ben sperare.

Il gameplay trailer dell'ultimo capitolo della serie, svelato in apertura del Games Showcase e che ha confermato l'arrivo sia gratis su Game Pass che sulle console PlayStation (potete prenotarlo su Amazon) ha già battuto un importantissimo record per la serie sparatutto di Activision Blizzard.

L'ultimo filmato di Black Ops 6 ha infatti battuto ogni record di visualizzazioni per il franchise: è ufficialmente il trailer più visto di sempre per un Call of Duty, con oltre 52 milioni di visualizzazioni nel momento in cui scriviamo questo articolo.

Un traguardo confermato nelle scorse ore anche da Aaron Greenberg, vice presidente di Xbox Games Marketing, che sottolinea nuovamente l'importanza di poter provare un videogioco così atteso anche su Xbox Game Pass fin dal day-one.

Ad attirare ulteriormente l'attenzione ha sicuramente contribuito l'apposito Direct dedicato, svelato subito dopo la conclusione dell'Xbox Games Showcase e che ha mostrato ancora più approfonditamente il gameplay e alcune delle novità più interessanti in arrivo.

Insomma, la curiosità da parte degli attuali fan di Call of Duty è sicuramente particolarmente elevata, ma l'inclusione su Game Pass permetterà anche a chi mastica poco la serie di poter quantomeno provare la campagna senza ulteriori costi aggiuntivi.

Tutti fattori che hanno contribuito a questo nuovo record di visualizzazioni e che, probabilmente, sta già dimostrando l'enorme potenziale dell'acquisizione di Activision Blizzard.

Nelle scorse ore, Phil Spencer ha già avuto modo di confermare che non ci sarà una versione di Black Ops 6 superiore alle altre: sia Xbox che PlayStation avranno lo stesso numero di contenuti.

Una dichiarazione arrivata anche con una frecciatina ai precedenti accordi stretti da Sony per Call of Duty, definiti «viscidi» dal capo di Xbox.

Se siete interessati al nuovo capitolo della saga, dobbiamo però fare un piccolo avvertimento: per giocare sarà obbligatoria una connessione internet, anche per la campagna in single player.