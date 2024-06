Call of Duty: Black Ops 6 rimane su tutte le piattaforme e sarà su Game Pass

In apertura allo Showcase di Xbox in svolgimento in questi minuti, abbiamo visto in azione il primo trailer di Call of Duty: Black Ops 6, che ci ha confermato l'ambientazione nel 1991 che era emersa nei giorni scorsi.

Sembra che si voglia puntare forte sulla campagna (e sul contesto storico), questa volta, con Activision che sembra aver imparato la lezione dopo averla tralasciata parecchio nel più recente capitolo.

Potete vedere il trailer completo direttamente qui di seguito.

Subito dopo il video, Phil Spencer ha fatto sapere che Call of Duty continuerà ad arrivare su tutte le piattaforme, ora come ora, e ha anche confermato che Black Ops 6 sarà dal day-one su Game Pass.

L'appuntamento con il suo debutto è già fissato per il 25 ottobre prossimo. Anche i giocatori su PlayStation, insomma, dopo i tanti dibattiti che hanno coinvolto l'acquisizione di Activision Blizzard, non devono temere che Call of Duty abbandoni la loro piattaforma, ora come ora.

Ricordate che trovate su SpazioGames il recap completo in tempo reale di tutti gli annunci dalla conferenza Xbox. Visitate anche il nostro hub completo dedicato alla Summer Game Fest per ogni novità arrivata dalla conferenze di questi giorni.