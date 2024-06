Phil Spencer attacca PlayStation per Call of Duty: «Non farò accordi viscidi»

L'acquisizione di Activision Blizzard nel gruppo Xbox aveva subito una fase di enorme stallo soprattutto per via delle perplessità legate a Call of Duty, con PlayStation in prima linea che cercò di fermare l'accordo.

La divisione gaming di Microsoft ha poi mantenuto le proprie promesse e confermato il lancio multipiattaforma di Call of Duty Black Ops 6, confermando che sarà disponibile anche su PS5 (potete prenotarlo su Amazon), che nessuna versione sarà superiore alle altre e che sarà disponibile anche gratis al day-one su Xbox Game Pass.

Advertisement

Tuttavia, è evidente che Phil Spencer non abbia ancora digerito quel fermo tentativo di opposizione, a giudicare dall'ultima frecciata lanciata in direzione di PlayStation.

In un'intervista rilasciata a IGN US, l'amministratore delegato della divisione gaming di Microsoft ha avuto l'occasione di affrontare tantissimi argomenti, ma ha approfondito anche l'uscita di Call of Duty Black Ops 6, lanciando un attacco diretto per i precedenti accordi stretti con Sony (via PlayStation LifeStyle):

«Voglio darvi la scelta su come volete giocare i vostri giochi e con chi li volete giocare, e non farò accordi viscidi legati alle piattaforme».

Il riferimento è tutto ovviamente per gli ultimi capitoli di Call of Duty, che hanno incluso alcuni contenuti esclusivi per le edizioni PlayStation.

Una gestione che Phil Spencer non ha chiaramente gradito, e non ha mancato di sottolinearlo in più occasione: a giudicare dalle sue parole, non si ripeterà mai più.

Nemmeno per le versioni Xbox, che non avranno alcun tipo di corsia preferenziale sui contenuti.

Restando in tema di accordi, vale la pena di sottolineare che era stato siglato un accordo con Nintendo per l'uscita in contemporanea dei nuovi capitoli di Call of Duty su Switch, ma al momento non c'è ancora alcuna traccia di questa edizione.

È plausibile che Xbox stia aspettando l'uscita di Switch 2, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per segnalarvi che Activision ha già confermato l'obbligo di una connessione internet per giocare a Black Ops 6, anche per la campagna in single player.