Xbox Game Pass sarebbe pronto a svelare 2 giochi gratis per i fan di Baldur's Gate

Da poche settimane i giocatori su Xbox hanno potuto scoprire uno dei migliori giochi del 2023, ovvero Baldur's Gate 3: se il capolavoro di Larian Studios vi è piaciuto e siete iscritti a Game Pass, potreste voler tenere d'occhio il catalogo nelle prossime ore.

Diversi utenti hanno infatti segnalato di aver ricevuto sui propri smartphone una curiosa notifica dall'applicazione ufficiale del servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon), riguardante l'arrivo di due nuovi giochi gratis molto interessanti.

Come avrete ormai capito, ci riferiamo alla Enhanced Edition di Baldur's Gate I & II, la raccolta che include le edizioni definitive e rivisitate dei due classici capolavori, antecedenti alle storie narrate da Larian.

Non è la prima volta che una notifica anticipa l'arrivo di questi due grandi titoli: ricordiamo infatti che già ad agosto era arrivata un'anticipazione simile, ma da allora non se ne seppe più nulla.

Considerando però il grande successo ottenuto su Xbox, pur con qualche fastidioso problema legato ai salvataggi, questa sembrerebbe l'occasione giusta per proporre i primi due capitoli di Baldur's Gate su Game Pass: la loro inclusione servirebbe infatti non solo ad attrarre chi ha già giocato il terzo capitolo, ma anche i fan più curiosi che vorrebbero avvicinarsi al brand.

Al momento comunque non è arrivato alcun ulteriore annuncio ufficiale da parte di Microsoft, né è possibile scaricare gratuitamente Baldur's Gate I & II Enhanced Edition.

Tuttavia, il tempismo di questa notifica, oltre al fatto che è la seconda volta che viene citato "per errore", lascerebbe immaginare che qualcosa si stia muovendo.

Vi invitiamo dunque ad incrociare le dita e di continuare a seguirci per tutte le ultime novità: non appena sapremo qualcosa di più in merito, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

E per quanto riguarda un possibile arrivo dello stesso Baldur's Gate 3 su Xbox Game Pass? Per il GOTY del 2023 ci sono purtroppo brutte notizie: la stessa Larian ha smentito un interesse per il servizio in abbonamento.