Call of Duty Black Ops 6 è ufficiale

Con un post social, Activision ha confermato il prossimo Call of Duty Black Ops 6.

Il nuovo capitolo della saga sparatutto sarà quindi il successore di Modern Warfare 3 (lo trovate su Amazon) e tornerà a raccontare la trama bellica che ha fatto la fortuna dei passati episodi.

Del resto, già nelle scorse ore era emerso il logo, ma ora a quanto pare è finalmente arrivata l'ufficialità.

«Inizia un nuovo capitolo oscuro del franchise Black Ops», si legge nel post poco sopra, un breve video di pochi secondi che svela semplicemente il titolo nel gioco, con l'emblema che ormai tutti abbiamo visto in queste ore.

Questi è stati infatti precedentemente condiviso mostrando tre teste di lupo, che corrisponde a file trovati in Call of Duty: Modern Warfare 3 del 2023 con collegamenti al prossimo gioco.

L'affidabile CharlieIntel ha pubblicato un'altra immagine teaser che, se ingrandita, mostra la parola “Gulf” in lettere arancioni.

Questo suggerisce che Black Ops 6 sarà ambientato durante la Guerra del Golfo, come si vociferava.

La stessa immagine teaser è stata condivisa insieme alla promessa di “un'immersione speciale nel prossimo capitolo di un franchise molto amato”, che si prevedeva essere proprio il nuovo Call of Duty del 2024, e così è stato.

Mesi scorsi i sempre scaltri dataminer di Call of Duty avevano trovato anche riferimenti allo storico personaggio Frank Woods per Modern Warfare 3 e Warzone, molto probabilmente come bonus pre-ordine proprio per Black Ops 6.

Ricordiamo in ogni caso anche che Call of Duty Black Ops 6 verrà svelato dopo l'Xbox Games Showcase di giugno in un direct dedicato.

Solo allora potremo del resto sapere con certezza se Call of Duty Black Ops 6 sarà davvero incluso su Game Pass fin dal day-one, cosa che molti sembrano sperare, inclusa la stessa Microsoft.