Call of Duty Black Ops 6 è (quasi) ufficiale: scoperto il logo

Come molti fan ormai sospettavano, gli indizi lanciati dal criptico sito teaser "The Truth Lies" altro non erano che un'elaborata campagna pubblicitaria per annunciare il prossimo capitolo di Call of Duty, che sarà il sesto episodio di Black Ops.

Alcuni utenti hanno infatti bruciato le tappe della misteriosa campagna ARG e svelato tutti i misteri lanciati dagli sviluppatori, fino ad arrivare alla verità: il nuovo videogioco ufficiale della serie sarà Call of Duty: Black Ops 6!

Dopo aver risolto uno dei tanti misteri, i fan si sono ritrovati davanti a una foto con delle pagine di giornale, che includono non solo il teaser sul monte Rushmore presente in uno dei video precedenti, ma anche il logo ufficiale del gioco (via r/GamingLeaksAndRumors).

In queste ore stanno infatti emergendo diverse segnalazioni relative a questa misteriosa foto, la cui data del giornale riporta proprio il 23 maggio 2024.

Non sembra che ci sarà alcun sottotitolo particolare, ma il nuovo capitolo della saga sparatutto si chiamerà semplicemente "Call of Duty Black Ops 6": sarà dunque questo il successore di Modern Warfare 3 (lo trovate su Amazon).

E a questo punto possiamo dire che è praticamente certo che sarà proprio questo il gioco misterioso che verrà svelato dopo l'Xbox Games Showcase di giugno in un direct dedicato, dato che il logo sembra corrispondere perfettamente.

Non ci resta che attendere un "vero" reveal ufficiale in grande stile da parte di Activision e Xbox, ma ora che questo mistero è stato risolto dovrebbe essere solo questione di tempo. Vi terremo come sempre aggiornati con tutte le ultime novità.

Aspettiamo anche di sapere con certezza se Call of Duty Black Ops 6 sarà davvero incluso su Game Pass fin dal day-one, cosa che potrebbe portare ad alcuni aumenti di prezzo e nuove tier per l'abbonamento.