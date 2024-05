Call of Duty, il nuovo capitolo potrebbe vedere un grande ritorno

Call of Duty tornerà quasi certamente a fine 2024 con il nuovo capitolo, il quale si vocifera essere un nuovo Black Ops.

Dopo l'ultimo episodio della serie (potete acquistarlo ), ossia Modern Warfare 3, il nuovo sarà a quanto pare un ritorno alla storica serie "parallela"

Del resto, di recente i leaker hanno scoperto un blueprint di un'arma legata a Call of Duty 2024, tanto che alcuni giocatori sono convinti che sarà Black Ops 6.

Ora, però, come riportato dal sempre puntuale - e affidabile - Charlie Intel, sembra che il nuovo Call of Duty: Black Ops possa vedere il ritorno di un personaggio storico per il franchise, ossia Frank Woods.

I dataminer hanno infatti trovato riferimenti all'Operatore per MW3 e Warzone, molto probabilmente come bonus pre-ordine per Black Ops 6.

Il Sergente Maggiore Woods è un personaggio di supporto in Call of Duty: Black Ops, personaggio giocabile delle missioni degli anni '80 e principale nelle missioni del 2025 in Call of Duty: Black Ops II.

Woods è apparso anche in Call of Duty: Black Ops: Declassified come personaggio di supporto nel Quartier Generale degli Specialisti, oltre a essere giocabile per Blackout in Call of Duty: Black Ops 4, e poi nuovamente di supporto in Call of Duty: Black Ops Cold War.

Un ritorno di Woods sarebbe quindi un ottimo biglietto da visita per attirare i fan storici della serie di Black Ops.

Del resto, diverse settimane fa un report segnalava la possibilità che il prossimo Call of Duty 2024 torni alla serie Black Ops, più precisamente nella Guerra del Golfo.

Quasi certamente ne sapremo di più sul gioco in occasione del prossimo Xbox Games Showcase previsto durante il mese di giugno: dopo l'evento Microsoft, infatti, si terrà un'altra presentazione relativa a un gioco al momento avvolto nel mistero, che in molti pensano essere proprio il prossimo capitolo della serie di Call of Duty.