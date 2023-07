Bundle Super Mario Bros Wonder + Super Mario RPG a prezzo scontato

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate un bundle piuttosto appetibile composto da Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG, due dei titoli più attesi di quest'anno per Nintendo Switch, che potete portarvi a casa a soli 99,99€, con uno sconto dell'17% sul prezzo più basso recente di 119,98€, per un risparmio reale di 20€.

Super Mario Bros. Wonder rappresenta una rivoluzione nel genere dei giochi 2D a scorrimento orizzontale grazie all'introduzione dei "fiori meraviglia". Questi elementi innovativi hanno la capacità di trasformare il gameplay in modi del tutto imprevisti, rendendo ogni partita un'esperienza unica. Oltre a Mario, Luigi, Toad e Peach, in Super Mario Bros. Wonder avrete la possibilità di vestire i panni anche di Daisy e Yoshi, ampliando la scelta di personaggi giocabili. Super Mario Bros. Wonder, mantenendosi fedele al suo formato 2D, risulta facilmente accessibile e godibile da giocatori di tutte le età.

Remake del classico "Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars" uscito su Super Nintendo nell'ormai lontano 1996., Super Mario RPG per Nintendo Switch segue le avventure di un improbabile gruppo di eroi - Mario, Bowser, Peach, Mallow e Geno - intenti a salvare la strada delle stelle, Star Road, dai loschi piani della banda di Smithy. Super Mario RPG propone un'esperienza di gioco di ruolo colorata e coinvolgente, con battaglie a turni che mettono alla prova la strategia e l'abilità nel gestire i tempi degli attacchi per massimizzare l'impatto.

