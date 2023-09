Bundle PS5 + EA Sports FC 24 a meno di 500€! 120€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spicca il bundle PS5 + FC 24, che potete acquistare a soli 499,99€ invece dei soliti 619,99€ di listino, con un risparmio reale di 120€. Inoltre, vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook gaming, che trovate al seguente indirizzo.

Bundle PS5 + FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete amanti dei giochi sportivi e desiderate un'esperienza di gioco coinvolgente, il bundle di PS5 con FC24 è l'offerta perfetta per voi. La PS5 è una console che, da sola, offre prestazioni eccellenti, tempi di caricamento veloci e un'esperienza utente scorrevole. D'altra parte, FC24 non solo vanta una grafica di alta qualità, ma anche una giocabilità che sposta i confini rispetto ai titoli sportivi precedenti.

Questo bundle rappresenta una scelta ottimale per chi vuole avventurarsi nel mondo della PS5 senza compromettere la qualità di un gioco sportivo. Grazie alla promozione attuale, è come se otteneste il gioco a un costo irrisorio. Che siate degli appassionati di giochi di calcio o stiate pensando di regalare la console a un amico che lo è, questo è il momento giusto per approfittarne.

Oltre al bundle PS5 + FC 24 menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui le migliori TV gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.