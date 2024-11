Borderlands 4 e Mafia The Old Country svelano la finestra di lancio ufficiale

Nelle scorse ore è stato pubblicato il consueto report di fine trimestre di Take-Two, che ci ha permesso di approfondire lo stato di alcuni dei suoi videogiochi più attesi.

Insieme a numerose informazioni dal punto di vista finanziario del publisher, grazie al nuovo rapporto adesso sappiamo infatti quando poterci aspettare la pubblicazione di alcuni dei videogiochi più attesi del gruppo.

Ci riferiamo ovviamente a Borderlands 4 e Mafia The Old Country, ad oggi senza una reale data d'uscita ufficiale, ma con un lancio previsto in un generico 2025.

Come segnalato da GamingBolt, adesso sappiamo più o meno quando attenderci il loro lancio: nel report viene infatti indicata un'uscita entro la fine dell'anno fiscale 2026.

Si tratta di un periodo che va da aprile 2025 fino a marzo 2026: se l'uscita è davvero prevista entro la fine del prossimo anno, potremo dunque attenderci un lancio tra aprile e dicembre per entrambe le produzioni.

Se invece dovesse esserci un ritardo all'anno successivo, entrambe le produzioni dovrebbero comunque arrivare entro e non oltre il mese di marzo 2026: il successore di Borderlands 3 (che trovate invece su Amazon) e il quarto capitolo di Mafia si prenderanno insomma tutto il tempo necessario.

Potete trovare il report completo al seguente indirizzo: il fatto che sia stato indicato genericamente un anno fiscale 2026 per entrambi i capitoli sembrerebbe un modo per anticipare potenziali rinvii, ma naturalmente l'augurio è che non ci sia bisogno di alcun tempo aggiuntivo per lo sviluppo.

I fan pensavano che la pubblicazione di questo report potesse significare anche novità per il trailer 2 di GTA 6: purtroppo non è arrivato alcun annuncio in merito e non possiamo fare altro che attendere ulteriori notizie.

In compenso, il CEO Strauss Zelnick è tornato a parlare dell'attesissimo sesto capitolo, ritenendosi convinto che Rockstar non avrà alcun bisogno di rinviarlo prima dell'uscita.