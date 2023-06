Bloodborne "rivive" letteralmente in un altro soulslike

Confermata alla Summer Game Fest una demo gratis di Lies of P, il soulslike che si ispira a Bloodborne, tanto che qualcuno ha ora ben pensato di moddarne la versione PC.

Senza nulla togliere a Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) i fan del genere attendono la rivisitazione di Pinocchio a braccia aperte.

Advertisement

Nel nostro più recente provato vi abbiamo spiegato che Lies of P «conserva una sua unicità che potrebbe farlo assurgere a nuovo valido esponente del genere».

Ora, con la demo nelle nostre mani, un fan ha deciso di rendere omaggio a Bloodborne nel modo migliore possibile.

Come riportato anche da DSO Gaming, una mod a tema Bloodborne porta Hunter Attire, Saw Cleaver e Ludwig's Holy Blade nella demo per PC di Lies of P.

Lo stile estetico di Lies of P si sposa davvero bene con quello del classico FromSoftware, tanto che i giochi sembrano quasi coesistere nello stesso universo.

Sfortunatamente, questa mod è attualmente disponibile al momento solo a pagamento via Patreon e realizzata da Garden of Eyes, già autori di mod di Elden Ring.

Il team ha detto che intende espandere la mod in questione quando uscirà il gioco completo. Poi, una volta completata, la rilascerà gratuitamente a tutti i giocatori. Poco sopra, trovate un video che la mostra in azione, in tutto il suo splendore.

NEOWIZ ha confermato l'arrivo di Lies of P per il 19 settembre, quando il titolo sbarcherà su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Insomma, in attesa di una Bloodborne Remastered (la quale a quanto pare non s'ha da fare), questa mod è certamente un buon modo per ingannare il tempo.

Restando in tema soulslike, avete letto che Elden Ring continua ad impressionare i giocatori, raccogliendo sempre più fan e settando un nuovo record di vendite?